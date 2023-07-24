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В Киеве набросились на Зеленского, устроившего истерику из-за Одессы - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 24.07.2023 (обновлено: 21:00 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/odessa-1886036084.html
В Киеве набросились на Зеленского, устроившего истерику из-за Одессы
В Киеве набросились на Зеленского, устроившего истерику из-за Одессы - РИА Новости, 24.07.2023
В Киеве набросились на Зеленского, устроившего истерику из-за Одессы
Президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту военных объектов в Одессе от российских ударов возмездия, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:22
2023-07-24T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту военных объектов в Одессе от российских ударов возмездия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Когда слушаешь эти истерические вопли Зеленского, они вызывают отвращение. Все его пафосные заявления об ответе за удары по Одессе. Зеленский, какое возмездие? &lt;…&gt; Ничего украинская ПВО сделать не может, а в стране нет никакого производства&quot;, — подчеркнул он.По словам эксперта, глава киевского режима не предпринял никаких шагов по развитию военной промышленности. В итоге ВСУ несут огромные потери, а идти на фронт просто некому, добавил Соскин.Такая ситуация сложилась вследствие того, что президент Украины назначает на руководящие должности некомпетентных людей, резюмировал экс-советник Кучмы.
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в мире, одесса, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Леонид Кучма
В Киеве набросились на Зеленского, устроившего истерику из-за Одессы

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому нечем защитить Одессу от российских ударов возмездия

© AP Photo / Carl CourtПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту военных объектов в Одессе от российских ударов возмездия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Когда слушаешь эти истерические вопли Зеленского, они вызывают отвращение. Все его пафосные заявления об ответе за удары по Одессе. Зеленский, какое возмездие? <…> Ничего украинская ПВО сделать не может, а в стране нет никакого производства", — подчеркнул он.

По словам эксперта, глава киевского режима не предпринял никаких шагов по развитию военной промышленности. В итоге ВСУ несут огромные потери, а идти на фронт просто некому, добавил Соскин.
Такая ситуация сложилась вследствие того, что президент Украины назначает на руководящие должности некомпетентных людей, резюмировал экс-советник Кучмы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаКиевУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныЛеонид Кучма
 
 
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