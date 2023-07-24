https://ria.ru/20230724/odessa-1886036084.html

В Киеве набросились на Зеленского, устроившего истерику из-за Одессы

В Киеве набросились на Зеленского, устроившего истерику из-за Одессы - РИА Новости, 24.07.2023

В Киеве набросились на Зеленского, устроившего истерику из-за Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту военных объектов в Одессе от российских ударов возмездия, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:22

2023-07-24T19:22

2023-07-24T21:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту военных объектов в Одессе от российских ударов возмездия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Когда слушаешь эти истерические вопли Зеленского, они вызывают отвращение. Все его пафосные заявления об ответе за удары по Одессе. Зеленский, какое возмездие? <…> Ничего украинская ПВО сделать не может, а в стране нет никакого производства", — подчеркнул он.По словам эксперта, глава киевского режима не предпринял никаких шагов по развитию военной промышленности. В итоге ВСУ несут огромные потери, а идти на фронт просто некому, добавил Соскин.Такая ситуация сложилась вследствие того, что президент Украины назначает на руководящие должности некомпетентных людей, резюмировал экс-советник Кучмы.

https://ria.ru/20230724/polsha-1885981744.html

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