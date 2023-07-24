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Очередь на проезд по Крымскому мосту увеличилась до 870 автомобилей

Очередь на проезд по Крымскому мосту увеличилась до 870 автомобилей - РИА Новости, 24.07.2023

Очередь на проезд по Крымскому мосту увеличилась до 870 автомобилей

Очередь на проезд по Крымскому мосту в обоих направлениях увеличилась до 870 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал, посвященный ситуации на мосту. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T09:45

2023-07-24T09:45

2023-07-24T11:10

туризм

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тамань (станица)

республика крым

крымский мост

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Очередь на проезд по Крымскому мосту в обоих направлениях увеличилась до 870 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал, посвященный ситуации на мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов", — говорится в сообщении.Выезда из Крыма ожидают 220 машин, у них на досмотр уходит около часа. Данные приведены на 09:00, часом ранее в очереди насчитывалось 650 автомобилей.Утром движение по мосту дважды приостанавливали на несколько минут. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста. Движение по крайней правой полосе в направлении Керчи запустили в реверсивном режиме в тот же день. Восстановить двустороннее движение планируется осенью. Транспортный поток переориентировали на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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тамань (станица)

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россия, тамань (станица), республика крым, крымский мост, новости - туризм