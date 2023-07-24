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Очередь на проезд по Крымскому мосту увеличилась до 870 автомобилей - РИА Новости, 24.07.2023
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Туризм
 
09:45 24.07.2023 (обновлено: 11:10 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ochered-1885887933.html
Очередь на проезд по Крымскому мосту увеличилась до 870 автомобилей
Очередь на проезд по Крымскому мосту увеличилась до 870 автомобилей - РИА Новости, 24.07.2023
Очередь на проезд по Крымскому мосту увеличилась до 870 автомобилей
Очередь на проезд по Крымскому мосту в обоих направлениях увеличилась до 870 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал, посвященный ситуации на мосту. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:45
2023-07-24T11:10
туризм
россия
тамань (станица)
республика крым
крымский мост
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Очередь на проезд по Крымскому мосту в обоих направлениях увеличилась до 870 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал, посвященный ситуации на мосту. &quot;В очереди со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов&quot;, — говорится в сообщении.Выезда из Крыма ожидают 220 машин, у них на досмотр уходит около часа. Данные приведены на 09:00, часом ранее в очереди насчитывалось 650 автомобилей.Утром движение по мосту дважды приостанавливали на несколько минут. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста. Движение по крайней правой полосе в направлении Керчи запустили в реверсивном режиме в тот же день. Восстановить двустороннее движение планируется осенью. Транспортный поток переориентировали на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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россия, тамань (станица), республика крым, крымский мост, новости - туризм
Туризм, Россия, Тамань (станица), Республика Крым, Крымский мост, Новости - Туризм
Очередь на проезд по Крымскому мосту увеличилась до 870 автомобилей

Очередь на проезд по Крымскому мосту с двух сторон увеличилась до 870 автомобилей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Очередь на проезд по Крымскому мосту в обоих направлениях увеличилась до 870 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал, посвященный ситуации на мосту.
«

"В очереди со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов", — говорится в сообщении.

Выезда из Крыма ожидают 220 машин, у них на досмотр уходит около часа.
Данные приведены на 09:00, часом ранее в очереди насчитывалось 650 автомобилей.
Утром движение по мосту дважды приостанавливали на несколько минут.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами.
Повреждена автомобильная часть моста. Движение по крайней правой полосе в направлении Керчи запустили в реверсивном режиме в тот же день. Восстановить двустороннее движение планируется осенью. Транспортный поток переориентировали на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.
Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
22 июля, 00:41
 
ТуризмРоссияТамань (станица)Республика КрымКрымский мостНовости - Туризм
 
 
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