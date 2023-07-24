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Водитель маршрутного такси пострадал при обстреле Донецка
Водитель маршрутного такси пострадал при обстреле Донецка - РИА Новости, 24.07.2023
Водитель маршрутного такси пострадал при обстреле Донецка
Водитель маршрутного такси пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:29
2023-07-24T17:29
2023-07-24T17:29
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Водитель маршрутного такси пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов и иностранных наемников в Петровском районе на улице Виктора Гюго ранен водитель маршрутного такси №99 1963 года рождения. Пострадавший госпитализирован в больницу имени Вишневского", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о восьми обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230722/obstrel-1885689921.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Водитель маршрутного такси пострадал при обстреле Донецка
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении водителя маршрутного такси при обстреле ВСУ