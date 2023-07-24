https://ria.ru/20230724/obstrel-1886008741.html

Водитель маршрутного такси пострадал при обстреле Донецка

Водитель маршрутного такси пострадал при обстреле Донецка - РИА Новости, 24.07.2023

Водитель маршрутного такси пострадал при обстреле Донецка

Водитель маршрутного такси пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:29

2023-07-24T17:29

2023-07-24T17:29

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884931147_0:432:2871:2047_1920x0_80_0_0_162b95ff4be23b495f2b93394549598e.jpg

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Водитель маршрутного такси пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов и иностранных наемников в Петровском районе на улице Виктора Гюго ранен водитель маршрутного такси №99 1963 года рождения. Пострадавший госпитализирован в больницу имени Вишневского", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о восьми обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230722/obstrel-1885689921.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия