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Водитель маршрутного такси пострадал при обстреле Донецка - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/obstrel-1886008741.html
Водитель маршрутного такси пострадал при обстреле Донецка
Водитель маршрутного такси пострадал при обстреле Донецка - РИА Новости, 24.07.2023
Водитель маршрутного такси пострадал при обстреле Донецка
Водитель маршрутного такси пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:29
2023-07-24T17:29
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Водитель маршрутного такси пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов и иностранных наемников в Петровском районе на улице Виктора Гюго ранен водитель маршрутного такси №99 1963 года рождения. Пострадавший госпитализирован в больницу имени Вишневского", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о восьми обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230722/obstrel-1885689921.html
петровский район
донецкая народная республика
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петровский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Водитель маршрутного такси пострадал при обстреле Донецка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении водителя маршрутного такси при обстреле ВСУ

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Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Водитель маршрутного такси пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов и иностранных наемников в Петровском районе на улице Виктора Гюго ранен водитель маршрутного такси №99 1963 года рождения. Пострадавший госпитализирован в больницу имени Вишневского", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о восьми обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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