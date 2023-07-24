https://ria.ru/20230724/obstrel-1886005123.html
Раненная при обстреле Запорожской области женщина умерла
Раненная при обстреле Запорожской области женщина умерла - РИА Новости, 24.07.2023
Раненная при обстреле Запорожской области женщина умерла
Мирная жительница, получившая ранения в понедельник во время обстрела села Тарасовка в Запорожской области, скончалась в больнице, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:13
2023-07-24T17:13
2023-07-24T17:13
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 24 июл - РИА Новости. Мирная жительница, получившая ранения в понедельник во время обстрела села Тарасовка в Запорожской области, скончалась в больнице, сообщили журналистам в оперативных службах региона. Обстрел села Тарасовка в Пологовском районе произошел в обед и продолжался около полутора часов. Украинские войска нанесли семь ракетных ударов, две ракеты попали в частные дома. В результате обстрела местной жительнице оторвало руку, она была госпитализирована. "Получившая ранения при обстреле Пологовского района женщина скончалась в больнице", - сообщили в оперативных службах. За последнее время это не первая гражданская жертва обстрелов ВСУ в Запорожской области. 12 июля в селе Тарасовка при обстреле погиб ученик четвертого класса.
https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
Раненная при обстреле Запорожской области женщина умерла
Раненная при обстреле села Тарасовка Запорожской области женщина умерла в больнице