https://ria.ru/20230724/obstrel-1885981645.html
Украинские войска выпустили восемь ракет по Донецку
Украинские войска выпустили восемь ракет по Донецку - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские войска выпустили восемь ракет по Донецку
Украинские войска в 15.55 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:06
2023-07-24T16:06
2023-07-24T16:16
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.55 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230720/obstrel-1885347457.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
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куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили восемь ракет по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка