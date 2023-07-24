https://ria.ru/20230724/obstrel-1885981645.html

Украинские войска выпустили восемь ракет по Донецку

Украинские войска выпустили восемь ракет по Донецку - РИА Новости, 24.07.2023

Украинские войска выпустили восемь ракет по Донецку

Украинские войска в 15.55 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:06

2023-07-24T16:06

2023-07-24T16:16

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.55 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230720/obstrel-1885347457.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия