https://ria.ru/20230724/obstrel-1885977231.html
Поселок в ДНР остался без света из-за обстрела украинскими войсками
Поселок в ДНР остался без света из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 24.07.2023
Поселок в ДНР остался без света из-за обстрела украинскими войсками
Поселок шахты имени Изотова в ДНР обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:50
2023-07-24T15:50
2023-07-24T15:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Поселок шахты имени Изотова в ДНР обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) обесточен посёлок шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Поселок в ДНР остался без света из-за обстрела украинскими войсками
Мэр Горловки Приходько: поселок шахты шимени Изотова обесточен из-за обстрела ВСУ