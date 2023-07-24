https://ria.ru/20230724/obstrel-1885977231.html

Поселок в ДНР остался без света из-за обстрела украинскими войсками

Поселок в ДНР остался без света из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 24.07.2023

Поселок в ДНР остался без света из-за обстрела украинскими войсками

Поселок шахты имени Изотова в ДНР обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:50

2023-07-24T15:50

2023-07-24T15:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Поселок шахты имени Изотова в ДНР обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) обесточен посёлок шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230723/obstrel-1885836872.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия