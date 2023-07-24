https://ria.ru/20230724/obstrel-1885954087.html

Поселок Зайцево в ДНР остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Поселок Зайцево в ДНР остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023

Поселок Зайцево в ДНР остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Поселок Зайцево обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:53

2023-07-24T13:53

2023-07-24T13:53

специальная военная операция на украине

зайцево

горловка

иван приходько

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Поселок Зайцево обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела с позиций украинских карателей обесточен поселок Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230723/obstrel-1885836872.html

зайцево

горловка

донецкая народная республика

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зайцево, горловка, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика