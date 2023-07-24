https://ria.ru/20230724/obstrel-1885913183.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 24.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили по районам Донецка четырнадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров за час двадцать минут, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:15

2023-07-24T11:15

2023-07-24T11:15

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по районам Донецка четырнадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров за час двадцать минут, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению 09.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Уманское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 10.15 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 10.40 и 10.45 было выпущено еще семь снарядов такого же калибра по Кировскому и Петровскому районам города. Ведомство также сообщило, что в 8.55 было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия