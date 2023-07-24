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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/obstrel-1885913183.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по районам Донецка четырнадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров за час двадцать минут, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:15
2023-07-24T11:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по районам Донецка четырнадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров за час двадцать минут, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению 09.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Уманское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 10.15 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 10.40 и 10.45 было выпущено еще семь снарядов такого же калибра по Кировскому и Петровскому районам города. Ведомство также сообщило, что в 8.55 было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по районам Донецка четырнадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров за час двадцать минут, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению 09.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Уманское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 10.15 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 10.40 и 10.45 было выпущено еще семь снарядов такого же калибра по Кировскому и Петровскому районам города.
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Ведомство также сообщило, что в 8.55 было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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