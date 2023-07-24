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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:57
2023-07-24T09:57
2023-07-24T10:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в 9.25 ведомство зафиксировало обстрел Донецка, украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Представительство также сообщило, что в 8.55 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия, Куйбышевский район
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по двум районам Донецка