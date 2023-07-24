https://ria.ru/20230724/obstrel-1885853218.html

Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.07.2023

Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 205 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T00:27

2023-07-24T00:27

2023-07-24T00:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

макеевка

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 205 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Отмечается, что всего украинские войска выпустили 205 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Старомихайловка. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что в результате обстрела украинскими войсками Макеевки погиб один мирный житель. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 56 обстрелов.

https://ria.ru/20230723/voenkor-1885845863.html

донецкая народная республика

украина

макеевка

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донецкая народная республика, украина, сцкк, макеевка