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Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 205 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T00:27
2023-07-24T00:27
2023-07-24T00:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
макеевка
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 205 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Отмечается, что всего украинские войска выпустили 205 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Старомихайловка. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о том, что в результате обстрела украинскими войсками Макеевки погиб один мирный житель. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 56 обстрелов.
https://ria.ru/20230723/voenkor-1885845863.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Макеевка
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 205 единиц боеприпасов