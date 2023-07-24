https://ria.ru/20230724/obrushenie-1885869859.html
Число погибших при обрушении крыши спортзала в Китае выросло до 11 человек
Число погибших при обрушении крыши спортзала в Китае выросло до 11 человек - РИА Новости, 24.07.2023
Число погибших при обрушении крыши спортзала в Китае выросло до 11 человек
Число погибших в результате обрушения крыши спортзала в средней школе в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян увеличилось до 11, сообщило в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T06:50
2023-07-24T06:50
2023-07-24T06:50
китай
хэйлунцзян
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Число погибших в результате обрушения крыши спортзала в средней школе в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян увеличилось до 11, сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей. Ранее сообщалось, что в воскресенье крыша в спортивном зале средней школы номер 34 в городе Цицикар в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян обрушилась, в результате под завалами оказались люди. Центральное телевидение Китая сообщило, что во время инцидента в спортзале находились 19 человек, четверым удалось спастись самостоятельно, 15 оказались под завалами. Информационный портал Хуалунван со ссылкой на анонимных очевидцев писал, что в момент инцидента в спортзале тренировалась женская команда по волейболу. В понедельник утром из-под завалов удалось извлечь 14 человек, из них у четверых не было признаков жизни, еще шесть скончались после того, как им была оказана медицинская помощь. Жизням остальных четырех ничего не угрожает. Тело последнего человека, оказавшегося под завалами, освободили примерно в 10 утра (5.00 по мск). По информации телевидения, спасательные работы завершились. Работа по расследованию инцидента продолжается. Согласно первоначальным расследованиям, причиной ЧП могло стать то, что строительная организация, которая занимается возведением здания рядом со спортзалом, незаконно поместила на его крышу строительные материалы. После сильных дождей материалы набухли и увеличились в весе, создав дополнительную нагрузку на крышу спортзала, которой она не выдержала. Ответственные представители строительной компании находятся под контролем правоохранительных служб.
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китай, хэйлунцзян
Число погибших при обрушении крыши спортзала в Китае выросло до 11 человек
CCT: число погибших при обрушения крыши спортзала средней школы в КНР выросло до 11
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости.
Число погибших в результате обрушения крыши спортзала в средней школе в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян увеличилось до 11, сообщило в понедельник Центральное телевидение
Китая со ссылкой на спасателей.
Ранее сообщалось, что в воскресенье крыша в спортивном зале средней школы номер 34 в городе Цицикар в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян обрушилась, в результате под завалами оказались люди. Центральное телевидение Китая сообщило, что во время инцидента в спортзале находились 19 человек, четверым удалось спастись самостоятельно, 15 оказались под завалами. Информационный портал Хуалунван со ссылкой на анонимных очевидцев писал, что в момент инцидента в спортзале тренировалась женская команда по волейболу.
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В понедельник утром из-под завалов удалось извлечь 14 человек, из них у четверых не было признаков жизни, еще шесть скончались после того, как им была оказана медицинская помощь. Жизням остальных четырех ничего не угрожает.
Тело последнего человека, оказавшегося под завалами, освободили примерно в 10 утра (5.00 по мск). По информации телевидения, спасательные работы завершились.
Работа по расследованию инцидента продолжается. Согласно первоначальным расследованиям, причиной ЧП могло стать то, что строительная организация, которая занимается возведением здания рядом со спортзалом, незаконно поместила на его крышу строительные материалы. После сильных дождей материалы набухли и увеличились в весе, создав дополнительную нагрузку на крышу спортзала, которой она не выдержала. Ответственные представители строительной компании находятся под контролем правоохранительных служб.
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