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Айсен Николаев: главный приоритет – благополучие человека

Айсен Николаев: главный приоритет – благополучие человека - РИА Новости, 24.07.2023

Айсен Николаев: главный приоритет – благополучие человека

В июне 2023 года в Республике Саха (Якутия) родился миллионный гражданин. О том, чем живет сейчас самый большой по территории регион РФ и каковы его перспективы РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:28

2023-07-24T12:28

2023-07-24T12:35

республика саха (якутия)

интервью

айсен николаев

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В июне 2023 года в Республике Саха (Якутия) родился миллионный гражданин. О том, чем живет сейчас самый большой по территории регион РФ и каковы его перспективы рассказал в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев. - Айсен Сергеевич, в мае этого года - пять лет, как Вы руководите Республикой Саха (Якутия). Какие достижения Вы считаете главными? - Самое важное достижение состоит в том, что жителей Якутии с каждым годом становится больше. Символично, что в июне нынешнего года как раз к главному национальному празднику Ысыах у нас родился миллионный житель республики – девочка Сайыына в семье Онуфриевых из города Мирный. Показатель рождаемости у нас вырос до 11,9 на тысячу человек, естественный прирост населения год к году составляет +3,5 на тысячу человек. По этим маркерам мы сейчас занимаем первые позиции на Дальнем Востоке и седьмое место в целом по стране. Впервые за долгие годы удалось превзойти среднероссийские показатели по средней продолжительности жизни. Сейчас она в республике составляет немногим менее 73 лет. Разумеется, все эти изменения являются результатом большой работы, которая в регионе проводится не один год. Мы последовательно развиваем экономическую базу, создаем новые возможности для открытия собственного дела, и благодаря этому получаем ресурсы для расширения системы социальных гарантий граждан. И именно создание условий для благополучной жизни людей является для нас главной целью политики и в экономике, и в энергетике, и в транспорте, и во всех других сферах. В любом случае в центре должен оставаться человек, его потребности. Этот подход и позволяет создавать в республике условия для тех демографических перемен, о которых я докладывал в том числе и президенту России. - А какие именно меры социальной политики помогают добиваться демографических результатов в первую очередь? - За пять лет мы увеличили объем финансирования всех инициатив, связанных с поддержкой материнства и детства, более чем в семь раз – с 3,5 миллиарда рублей в 2018 году до 26,5 миллиарда рублей сейчас. На региональном уровне сегодня действуют сразу три программы материнского капитала. За второго ребенка семья получает 232 тысячи рублей, за третьего и последующих, по материнскому капиталу "Семья" предоставляется 151 тысяча рублей, а уже в ближайшее время сумма вырастет в два раза. С прошлого года к ним добавился целевой капитал "Дети столетия" - это 105 тысяч рублей за рождение ребенка вне зависимости от того, какой он по счету в семье. Последняя инициатива была приурочена к столетнему юбилею республики в прошлом году, и предполагалось, что она будет действовать лишь до конца 2022 года. Но в итоге, увидев позитивный эффект от реализации программы, мы приняли решение ее продлить. С 1 января 2024 года мы ввели единовременную выплату молодой семье при вступлении впервые в брак в возрасте до 25 лет. Также введен ряд мер поддержки для приемных родителей и для семей, которые уже имеют двух детей. А для того, чтобы простимулировать местные власти вкладываться в улучшение демографии, мы учредили грант в размере 10 миллионов рублей муниципальному району, достигшему наилучших результатов за отчетный период. - Такие масштабные социальные программы точно являются серьезной нагрузкой на региональный бюджет. Благодаря чему его удается наполнять? - Мы добиваемся последовательного роста интереса инвесторов к республике, и сейчас вышли на показатель в два триллиона рублей инвестиций в основной капитал. Ряд отраслей экономики бьют исторические рекорды производства – это добыча угля, нефти, газа, золота. Реализуются крупные проекты в добывающем и перерабатывающем секторе, логистике. Среди них – Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, первая очередь горно-обогатительных комбинатов "Инаглинский" и "Денисовский", Верхне-Мунское алмазное месторождение, газоконденсатное месторождение в Ленском районе, ГОК на Нежданинском месторождении золота, обогатительная фабрика Эльгинского месторождения, Якутская ГРЭС-2, первая очередь грузового терминала в поселке Нижний Бестях и другие. Общим итогом этих процессов стал рост поступлений в региональный бюджет на 80% по сравнению с 2017-м годом. И, надеюсь, в ближайшие годы сможем получить и еще лучшие результаты. В том числе, благодаря тем крупным инвестиционным проектам, которые должны ввести в строй в нынешнем году, среди которых, например, освоение Сиваглинского месторождения железной руды, строительство Жатайской судоверфи. - Насколько велико в этих экономических результатах влияние "разворота на Восток", объявленного на уровне страны? Помог ли этот разворот расширить международные экономические связи республики? - Безусловно, новые международные реалии создали для Якутии очень важное окно возможностей. Неслучайно в прошлом году нашим главным внешнеэкономическим партнером впервые стал Китай, объем торговли с которым составил 3 миллиарда долларов США. В 2022 году усилился интерес к нам со стороны Вьетнама, Индии, Монголии, Ирана, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, а также Республики Беларусь. При этом мы со своей стороны многое делали и продолжаем делать для того, чтобы связи с китайской стороной развивались, чтобы потенциал торговли реализовывался максимально полно. Хорошим примером тут может послужить международный форум "Якутия и провинции Китая: побратимские связи ради укрепления российско-китайского сотрудничества". В его работе приняли участие 11 делегаций из провинции Хэйлунцзян, а также представители деловых кругов и бизнеса КНР. По итогам форума подписан ряд перспективных соглашений по совместной реализации конкретных проектов. - В начале этого года вы встречались с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Положила ли эта встреча начало новой фазе активного сотрудничества? - Безусловно. В первой половине 2023 года состоялись две бизнес-миссии деловых кругов Якутии в Республику Казахстан, по итогам которых уже создаются совместные перспективные проекты. Сегодня товарооборот между Якутией и Казахстаном составляет порядка 80,7 миллиона долларов США, всего за год рост произошел более чем в 60 раз! Но это точно не предел – на самом деле возможности экономического сотрудничества с Астаной у нас далеко не исчерпаны. Но для того, чтобы и дальше наращивать товарооборот как с Казахстаном, так и с другими странами, нужно обеспечить комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Именно транспорт является одним из двух главных "бутылочных горлышек", которые требуется расширять. Второе – энергетика. По обоим направлениям результаты есть уже сейчас, но добиваться предстоит большего. - Тогда давайте начнем с транспорта. Каких перемен удалось достичь на нынешний момент и каковы планы на ближайшее будущее? - Еще в 2018 году мы вывели задачу повышения мобильности якутян, улучшения транспортной доступности всех ее территорий, в число ключевых для нас. И с тех пор работаем над ее реализацией. Существенную поддержку при этом получаем со стороны федерального центра, это нужно отметить особо. В том числе выделил бы позицию Росавтодора, благодаря которому в 2023 году нам выделены 4,8 миллиарда рублей федеральных средств. Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" вышли на рекордные темпы ремонт и строительство автодорог. Начиная с 2020 года в Якутии ежегодно вводится не менее 500 километров автодорог – в два раза больше чем в 2018 году. По итогам 2022-го мы ввели 581 километр дорог и семь мостовых переходов, в том числе в рамках нацпроекта, а всего за пять лет построено 2,5 тысячи километров дорог и 47 мостов. В текущем году темпы дорожного строительства мы снижать не намерены. К слову, сейчас Якутия находится на втором месте в Дальневосточном федеральном округе по укладке дорожного покрытия в рамках профильного нацпроекта с результатом 2,6 миллиона квадратных метров. С начала реализации национального проекта приведено в нормативное состояние 921,37 километра автомобильных дорог, из них 787,52 километра приходится на сети региональных дорог и 133,85 километра составляют улично-дорожную сеть агломерации Якутска. При этом также в национальный проект включены мероприятия по малым городским агломерациям - Нерюнгри, Мирный, Алдан, Ленск – до 2027 года в них будет приведено в нормативное состояние до 85% улично-дорожных сетей. Большое внимание мы уделяем обновлению общественного транспорта. Так, к 100-летию республики приобретено 100 новых автобусов на газомоторном топливе для города Якутска. Открыты новые межмуниципальные маршруты. Это позволило в разы снизить стоимость тарифов. В этом году планируем приобрести еще 93 единицы автобусов для выполнения пригородных и межмуниципальных маршрутов. - Глава государства дал поручение обеспечить к 2030 году круглогодичное бесперебойное транспортное сообщение по федеральным автодорогам "Вилюй", "Колыма" и "Лена". Как думаете, удастся его выполнить? И чего сейчас не хватает транспортной системе республики в первую очередь? - Давать слишком оптимистичные прогнозы на такой долгий срок я не рискну, но могу точно сказать, что при сохранении нынешних темпов работ мы сможем поставленную задачу выполнить. Уже сейчас активно ведется асфальтирование федеральных автотрасс на территории республики. В 2022 году на автодороге "Колыма" обеспечено асфальтобетонное покрытие от поселка Нижний Бестях до села Чурапча. Кроме того, для реализации поручения в ближайшие годы планируется строительство четырех мостовых переходов через реку Вилюй на федеральной автодороге "Вилюй" и мостового перехода через реку Алдан на федеральной автодороге "Колыма". С 2018 года в республике построено и отремонтировано 47 мостовых переходов протяженностью 2,4 тысячи погонных метров, в том числе 11 мостовых переходов в арктических районах, 24 на республиканских автодорогах и 12 на муниципальных дорогах. Отмечу, что мы сами очень заинтересованы в активном строительстве дорог и мостов, потому что каждый такой объект открывает новые возможности для экономического и социального развития конкретных поселений, а иногда – и целых районов. Так, в прошлом году, благодаря вводу мостового перехода через реку Аллах-Юнь на региональной дороге "Амга", возможность воспользоваться дорогой в любое время года получили жители сразу трех населенных пунктов – Эльдикан, Солнечный и Югоренок. А не хватает республике, конечно же, моста через Лену. Его появление позволит разрешить целый комплекс проблем – и в части обеспечения мобильности граждан, и в сфере доставки грузов, и в том, что касается повышения конкурентоспособности наших производственников. Мы поэтапно идем к реализации проекта – на данный момент строительство Ленского моста включено в Пятилетний план развития дорожной деятельности России, одобрено предоставление инфраструктурного бюджетного кредита, проект отражен в федеральном бюджете. Есть и персональная поддержка со стороны президента Владимира Путина. - Для многих жителей республики безальтернативным средством передвижения остается воздушный транспорт. Как развивается в республике гражданская авиация? - Финансирование программы субсидирования полетов между Якутском и арктическими поселками в прошлом году было увеличено более чем в десять раз, до 600 миллионов рублей. Северяне получили возможность летать по льготным билетам круглый год без возрастных ограничений. Стоимость субсидированных авиабилетов снизилась в среднем на 60%. По итогам 2022 года более 34,5 тысячи человек воспользовались правом на льготы. Это каждый второй житель арктических районов. Годом ранее, в 2021 году, только 4,5 тысячи пассажиров летали по субсидии. - Когда будет завершена реконструкция аэропорта Якутска? - Работы здесь ведутся с 2019 года этапами. На нынешний момент уже обеспечено удлинение взлетно-посадочной полосы, благодаря которому воздушная гавань Якутска сможет принимать более крупные самолеты. Закуплено и все необходимое оборудование. В целом реконструкцию планируем завершить уже к нынешней осени. В середине июля к нам приезжал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. По итогам его визита было принято решение, что после завершения реконструкции аэропорту будет присвоена вторая погодная категория. Новый статус и оборудование позволит самолетам садиться на взлетно-посадочную полосу с двух сторон, благодаря чему даже при непростых погодных условиях будет больше возможностей приземлиться здесь, а не на запасном аэропорту. Понятно, что это и пассажирам удобнее, и уменьшает финансовые потери для перевозчиков. А всего до конца 2024 года планируется завершить реконструкцию 14 аэропортов в республике. Уже сданы объекты в шести аэропортах. В текущем году также завершим работы по модернизации взлетно-посадочных полос в аэропортах поселков Усть-Нера и Черский. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Полярный" и строительство аэропортового комплекса города Мирный планируем закончить в 2024 году. - Недавно стало известно, что "Полярные авиалинии" не вошли в единую дальневосточную авиакомпанию "Аврора". Как вы оцениваете это решение? - На мой взгляд, сама идея создания "Авроры" очень верная. Ведь в чем смысл такого объединения ресурсов? Безусловно, чтобы создать единый авиапарк, решить вопрос с ремонтом самолетов, сделать прозрачным механизм субсидирования билетов из федерального бюджета. Но дело в том, что наша полярная авиакомпания специализируется на внутрирегиональных рейсах, а потому и субсидии получает из бюджета республики. При этом предприятие достаточно прибыльное, его парк насчитывает более 40 самолетов и вертолетов, а рыночная стоимость составляет, по независимым оценкам, несколько миллиардов рублей. Поэтому мы считаем, что перевозчик может продолжать работать самостоятельно. Нашу позицию поддержал и заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Будем развивать авиакомпанию собственными силами, возможности для этого есть. - Выше вы упоминали о втором "бутылочном горлышке" республики - энергетике. Каковы планы развития сектора и как они реализуются на сегодняшний момент? - Энергетика уже стала одной из главных площадок инвестиционного развития, в нее вложено больше 12 миллиардов рублей из внебюджетных источников. Это позволило, например, завершить строительство высоковольтной линии Хандыга-Нежданинское протяженностью более 200 километров. Корпорацией "Русгидро" введены в эксплуатацию девять гибридных энергоустановок в Верхоянском и Момском районах, всего будет введено 72 гибридные электростанции с использованием возобновляемой энергии. Кстати, среди уже созданных – станция на солнечных батареях в селе Хонуу за полярным кругом, на сегодня это самая крупная станция такого рода в мире. Кроме того, с "Русгидро" подписано и соглашение о строительстве еще одной важной высоковольтной линии Сулгачи – Амга. Сейчас стартует большой проект по электроснабжению Восточного полигона железных дорог, промышленных проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири, частью которого станет строительство двух энергоблоков на Нерюнгринской ГРЭС по 225 МВт каждый, Новоленской ТЭС мощностью 500 МВт, газовой электростанции в Чульмане мощностью 330 МВт. В Якутске планируется строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2 мощностью 160 МВт. Отмечу и совместные планы с корпорацией "Росатом" - мы планируем построить атомную станцию малой мощности в Усть–Янском улусе. Все перечисленное вместе поможет сделать очень большой шаг в модернизации энергетического потенциала как республики в целом, так и отдельных ее экономических зон. - Вы регулярно поднимаете тему развития в республике несырьевых отраслей экономики, в том числе относящихся к сфере "креативных индустрий". Как бы вы охарактеризовали уровень их развития в регионе сейчас, и какую роль в креативном потенциале республики играет национальный кинематограф? - В прошлом году Якутия стала лучшим креативным регионом по итогам Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. И это очень важное для нас звание, поскольку оно показывает, что наши усилия по развитию новых, современных отраслей экономики видят в профессиональном сообществе. Мы шли к этому очень долго. Например, именно в Якутии впервые в России был создан полноценный институт развития креативной экономики, которым стала Корпорация развития Якутии. Через корпорацию ведется поддержка проектов в отрасли, в том числе креативного кластера "Квартал труда" - тоже, по сути, первого в своем роде в стране. Мы ожидаем, что к 2025 году здесь будет создано 1250 новых рабочих мест, а совокупная выручка резидентов составит 5 миллиардов рублей. Кроме того, Якутия смогла выйти на лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока по развитию ИТ-отрасли. Это стало результатом действия, без сомнения, лучшей инновационной экосистемы в России, которая представлена Фондом развития инноваций и ИТ-парком в Якутске, крупнейшим в Дальневосточном федеральном округе. В парке сейчас работают 105 резидентов. Только за 2022 год ими было создано 283 рабочих мест, привлечено инвестиций в размере 163 миллионов рублей, а общая выручка составила 1 миллиард рублей. И все же, без сомнения, именно кинопроизводство стало настоящей визитной карточкой якутской креативной отрасли. Сейчас республика занимает третье место по стране по интенсивности производства кинофильмов, создавая 10-20 кинолент ежегодно. При этом они очень востребованы местным зрителем, непременно занимая большую часть строк в топ-списках фильмов в кинопрокате. Мы поддерживаем этот процесс со своей стороны, в том числе через государственное финансирование, грантовую поддержку. Отдельной по важности является работа по созданию современной технической инфраструктуры съемок. Ее ключевым звеном станет многофункциональный кинопавильон полного цикла - единственный на Дальнем Востоке, который позволит снимать фильмы в круглогодичном режиме. Мы планируем реализовать этот проект за три года. - Лето – пожароопасный сезон. Какая ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день? - Исходно Якутия – один из самых пожароопасных регионов России, хотя бы в силу своего размера и площади, занятой лесами, которая составляет 254 миллиона гектаров. Но сложность задачи не дает нам повода отказываться от ее решения. Мы ежегодно совершенствуем методы тушения, увеличиваем численность лесопожарных формирований. За два года охраняемая от пожаров территория была увеличена практически в два раза, до 71 миллиона гектаров. Иными словами, мы вдвое увеличили площадь, на которой способны очень быстро определять источники возгорания и реагировать на них. Конкретно в нынешнем году ситуация пока сложнее, чем в 2022 году, но легче, чем в 2021. Мы продолжаем наращивать силы и средства на тушение пожаров. Уже сейчас в ликвидации возгораний задействовано порядка 1 тысячи человек. Но в рамках межрегионального маневрирования продолжают прибывать команды авиапожарных. В Якутии уже работают парашютисты и десантники ФБУ "Авиалесоохрана", их коллеги из Забайкальского края и Бурятии. Очень серьезным подспорьем стало привлечение авиационной техники. Второй год у нас работают самолеты-зондировщики, способные искусственным образом вызывать осадки. Один из них стал первым в России самолетом гражданской авиации, на котором установлено отечественное оборудование такого профиля. Всего у нас было два таких самолета, но совсем недавно Авиалесоохрана перебросила в Якутию еще один самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон". Ранее воздушное судно применялось в борьбе с пожарами в Магаданской области. - В нынешних реалиях нельзя обойти стороной и тему СВО. 30 мая в Якутии открылся региональный филиал фонда "Защитники Отечества". Какую помощь он оказывает участникам СВО и членам их семей? Как его работа поддерживаются властями республики? - Филиал Фонда в Якутии был создан одним из первых в России 30 мая 2023 года и с 1 июня начал свою полноценную работу. За период с 1 июня по 5 июля текущего года социальными координаторами принято 518 граждан. За социальными координаторами для персонального сопровождения закреплены 119 участника СВО, уволенные с военной службы, в том числе три инвалида, и 60 членов семей участников СВО. 375 гражданам оказана помощь в решении конкретных вопросов. В целом же тема поддержки участников СВО и членов их семей с первых дней спецоперации стала для нас одним из приоритетов. В короткие сроки был создан республиканский координационный центр, запущены меры поддержки – сегодня их 19. Они охватывают медицинскую и социальную реабилитацию воинов, помощь в трудоустройстве и профессиональном переобучении, выплаты и льготы для семей участников СВО. Но, что особенно важно, удалось наладить полное и своевременное снабжение наших бойцов на линии конфликта всем необходимым – техникой, оснащением, предметами быта. И эту работу мы продолжим расширять. - В завершение: какие главные цели вы ставите перед республикой на ближайшие годы? - Якутяне, несмотря на места их проживания, будь то в городах, в арктических поселках или на селе, должны чувствовать, что их жизнь меняется к лучшему. Везде должно расти качество жизни, должны создаваться условия для создания семьи и обзаведения детьми. Мы поставили перед собой амбициозные задачи по строительству дорог и вводу социальных объектов. До конца года планируем ввести в эксплуатацию порядка 14 школ. Осенью откроем уникальный для республики онкоцентр, совсем скоро появится и центр ПЭТ-диагностики. Обеспечение арктических и труднодоступных районов высокоскоростным интернетом – одна из главных задач. Планируем протянуть в Арктике волоконно-оптические линии связи в 7,4 тысячи километров. Они соединят в единую инфокоммуникационную сеть всю арктическую зону Якутии и соседних регионов, с выходом на трансарктическую подводную линию связи "Полярный Экспресс". Жители 86 труднодоступных арктических поселков получат быстрый Интернет и надежную мобильную связь. С июля стартует строительство, и уже в нынешнем году магистраль проложат до арктического села Жиганск. Основываясь и на собственном опыте, и на объективных материалах исследований, я выделил несколько направлений, результаты по которым станут главными маркерами эффективности работы власти в Якутии. Это здоровье и образование граждан, комфорт и безопасность жизни, мобильность и труд. И буду делать все возможное, чтобы по каждому из них за ближайшие годы республика добилась весомого, устойчивого прогресса.

https://ria.ru/20230616/yakutiya-1878676392.html

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https://ria.ru/20230714/aeroport-1884235214.html

https://ria.ru/20230511/yakutiya-1871059858.html

https://ria.ru/20230410/kvadrotsikly-1864138715.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

интервью, айсен николаев