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Цена нефти Brent превысила 82 доллара за баррель
Цена нефти Brent превысила 82 доллара за баррель - РИА Новости, 24.07.2023
Цена нефти Brent превысила 82 доллара за баррель
Мировые цены на нефть растут более чем на одн процент, а стоимость барреля марки Brent впервые с 25 апреля превысила 82 доллара, следует из данных торгов. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:09
2023-07-24T17:09
2023-07-24T20:31
экономика
brent
цены на нефть
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
wti (нефть)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на одн процент, а стоимость барреля марки Brent впервые с 25 апреля превысила 82 доллара, следует из данных торгов.По состоянию на 17:09 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,35 процента — до 81,97 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с конца апреля превышал 82 доллара. Стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,57 процента, до 78,28 доллара.Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 25-26 июля. Согласно данным CME Group, 98,6 процента аналитиков полагают, что по его итогам ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5 процента.Также трейдеры ждут выхода данных по динамике коммерческих запасов нефти в США за неделю по 21 июля, публикация которых состоится в среду вечером. В предыдущий раз запасы сократились на 0,7 миллиона баррелей при прогнозе сокращения на 2,4 миллиона.
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экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть)
Экономика, Brent, Цены на нефть, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, WTI (нефть)
Цена нефти Brent превысила 82 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 82 доллара за баррель впервые с 25 апреля
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на одн процент, а стоимость барреля марки Brent впервые с 25 апреля превысила 82 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 17:09 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,35 процента — до 81,97 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с конца апреля превышал 82 доллара. Стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI
увеличивалась на 1,57 процента, до 78,28 доллара.
Конец праздника жизни: скидки на русскую нефть тают
Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 25-26 июля. Согласно данным CME Group, 98,6 процента аналитиков полагают, что по его итогам ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5 процента.
Также трейдеры ждут выхода данных по динамике коммерческих запасов нефти в США за неделю по 21 июля, публикация которых состоится в среду вечером. В предыдущий раз запасы сократились на 0,7 миллиона баррелей при прогнозе сокращения на 2,4 миллиона.
Доля российской нефти в импорте Индии впервые превысила 40 процентов