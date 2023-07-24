https://ria.ru/20230724/neft-1886004034.html

Цена нефти Brent превысила 82 доллара за баррель

Цена нефти Brent превысила 82 доллара за баррель - РИА Новости, 24.07.2023

Цена нефти Brent превысила 82 доллара за баррель

Мировые цены на нефть растут более чем на одн процент, а стоимость барреля марки Brent впервые с 25 апреля превысила 82 доллара, следует из данных торгов. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:09

2023-07-24T17:09

2023-07-24T20:31

экономика

brent

цены на нефть

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

wti (нефть)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850262096_0:74:3107:1822_1920x0_80_0_0_0e73dd6aed0608d8befbef692af1a79c.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на одн процент, а стоимость барреля марки Brent впервые с 25 апреля превысила 82 доллара, следует из данных торгов.По состоянию на 17:09 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,35 процента — до 81,97 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с конца апреля превышал 82 доллара. Стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,57 процента, до 78,28 доллара.Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 25-26 июля. Согласно данным CME Group, 98,6 процента аналитиков полагают, что по его итогам ФРС повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5 процента.Также трейдеры ждут выхода данных по динамике коммерческих запасов нефти в США за неделю по 21 июля, публикация которых состоится в среду вечером. В предыдущий раз запасы сократились на 0,7 миллиона баррелей при прогнозе сокращения на 2,4 миллиона.

https://ria.ru/20230712/skidki-1883623833.html

https://ria.ru/20230715/neft-1884324446.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть)