Россия одержала важную победу на сырьевых рынках, пишут СМИ
WSJ: Россия взяла верх на сырьевых рынках, продавая нефть выше потолка цен
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в последние дни одержала победу на мировых сырьевых рынках, так как продает нефть выше потолка цен, установленного Западом, пишет Wall Street Journal.
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"Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки в последние дни, когда цена самой желанной нефти в стране торговалась выше ценового предела, установленного Западом", - говорится в статье со ссылкой на информацию компании по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media.
Цена на флагманский сорт нефти Urals, по подсчетам Argus Media, впервые превысила 60 долларов за баррель с тех пор, как США и их союзники ввели новые санкции в декабре 2022 года.
"Это признак того, что Кремлю удалось, по крайней мере частично, приспособиться к ограничениям", - констатируется в материале.
Ранее издание Times of India со ссылкой на источники сообщило, что Россия значительно снизила скидки на свою нефть, которую поставляет переработчикам в Индии. По данным издания, индийским нефтеперерабатывающим заводам выставляют счета по цене немного ниже, чем установленный Западом потолок в 60 долларов за баррель, но еще от 11 до 19 долларов взимается за доставку от Балтийского и Черного морей до западного побережья страны.
С 5 декабря 2022 года вступило в силу западное нефтяное эмбарго: Евросоюз перестал принимать российское сырье, перевозимое по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС установили потолок цен на него на уровне 60 долларов за баррель. А с 5 февраля начали действовать схожие ограничения в отношении нефтепродуктов.
Россия в ответ запретила поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование механизма ограничения предельной цены.