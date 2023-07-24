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Россия одержала важную победу на сырьевых рынках, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2023
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06:20 24.07.2023 (обновлено: 07:42 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/neft-1885868727.html
Россия одержала важную победу на сырьевых рынках, пишут СМИ
Россия одержала важную победу на сырьевых рынках, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2023
Россия одержала важную победу на сырьевых рынках, пишут СМИ
Россия в последние дни одержала победу на мировых сырьевых рынках, так как продает нефть выше потолка цен, установленного Западом, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T06:20
2023-07-24T07:42
россия
сша
urals
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в последние дни одержала победу на мировых сырьевых рынках, так как продает нефть выше потолка цен, установленного Западом, пишет Wall Street Journal.&quot;Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки в последние дни, когда цена самой желанной нефти в стране торговалась выше ценового предела, установленного Западом&quot;, - говорится в статье со ссылкой на информацию компании по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media.Цена на флагманский сорт нефти Urals, по подсчетам Argus Media, впервые превысила 60 долларов за баррель с тех пор, как США и их союзники ввели новые санкции в декабре 2022 года."Это признак того, что Кремлю удалось, по крайней мере частично, приспособиться к ограничениям", - констатируется в материале.Ранее издание Times of India со ссылкой на источники сообщило, что Россия значительно снизила скидки на свою нефть, которую поставляет переработчикам в Индии. По данным издания, индийским нефтеперерабатывающим заводам выставляют счета по цене немного ниже, чем установленный Западом потолок в 60 долларов за баррель, но еще от 11 до 19 долларов взимается за доставку от Балтийского и Черного морей до западного побережья страны.С 5 декабря 2022 года вступило в силу западное нефтяное эмбарго: Евросоюз перестал принимать российское сырье, перевозимое по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС установили потолок цен на него на уровне 60 долларов за баррель. А с 5 февраля начали действовать схожие ограничения в отношении нефтепродуктов.Россия в ответ запретила поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование механизма ограничения предельной цены.
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россия, сша, urals, экономика, цены на нефть
Россия, США, Urals, Экономика, Цены на нефть
Россия одержала важную победу на сырьевых рынках, пишут СМИ

WSJ: Россия взяла верх на сырьевых рынках, продавая нефть выше потолка цен

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в последние дни одержала победу на мировых сырьевых рынках, так как продает нефть выше потолка цен, установленного Западом, пишет Wall Street Journal.
«

"Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки в последние дни, когда цена самой желанной нефти в стране торговалась выше ценового предела, установленного Западом", - говорится в статье со ссылкой на информацию компании по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media.

Цена на флагманский сорт нефти Urals, по подсчетам Argus Media, впервые превысила 60 долларов за баррель с тех пор, как США и их союзники ввели новые санкции в декабре 2022 года.
"Это признак того, что Кремлю удалось, по крайней мере частично, приспособиться к ограничениям", - констатируется в материале.
Ранее издание Times of India со ссылкой на источники сообщило, что Россия значительно снизила скидки на свою нефть, которую поставляет переработчикам в Индии. По данным издания, индийским нефтеперерабатывающим заводам выставляют счета по цене немного ниже, чем установленный Западом потолок в 60 долларов за баррель, но еще от 11 до 19 долларов взимается за доставку от Балтийского и Черного морей до западного побережья страны.
С 5 декабря 2022 года вступило в силу западное нефтяное эмбарго: Евросоюз перестал принимать российское сырье, перевозимое по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС установили потолок цен на него на уровне 60 долларов за баррель. А с 5 февраля начали действовать схожие ограничения в отношении нефтепродуктов.
Россия в ответ запретила поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование механизма ограничения предельной цены.
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