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Госдеп пообещал защитить Польшу от бойцов группы "Вагнер" - РИА Новости, 24.07.2023
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22:33 24.07.2023 (обновлено: 22:37 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/nato-1886060972.html
Госдеп пообещал защитить Польшу от бойцов группы "Вагнер"
Госдеп пообещал защитить Польшу от бойцов группы "Вагнер" - РИА Новости, 24.07.2023
Госдеп пообещал защитить Польшу от бойцов группы "Вагнер"
Госдепартамент ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании вагнеровцев сходить на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T22:33
2023-07-24T22:37
в мире
польша
белоруссия
россия
александр лукашенко
нато
государственный департамент сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Госдепартамент ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании вагнеровцев сходить на экскурсию в Польшу. "Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
https://ria.ru/20230724/belorussiya-1886052807.html
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в мире, польша, белоруссия, россия, александр лукашенко, нато, государственный департамент сша, владимир путин
В мире, Польша, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, НАТО, Государственный департамент США, Владимир Путин
Госдеп пообещал защитить Польшу от бойцов группы "Вагнер"

Госдеп пообещал защитить Польшу и другие страны НАТО от бойцов группы "Вагнер"

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Госдепартамент ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании вагнеровцев сходить на экскурсию в Польшу.
"Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
Министр внутренних дел Белоруссии, генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК "Вагнер"
Вчера, 21:14
 
В миреПольшаБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоНАТОГосударственный департамент СШАВладимир Путин
 
 
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