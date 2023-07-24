https://ria.ru/20230724/nato-1886060972.html

Госдеп пообещал защитить Польшу от бойцов группы "Вагнер"

Госдеп пообещал защитить Польшу от бойцов группы "Вагнер" - РИА Новости, 24.07.2023

Госдеп пообещал защитить Польшу от бойцов группы "Вагнер"

Госдепартамент ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании вагнеровцев сходить на... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T22:33

2023-07-24T22:33

2023-07-24T22:37

в мире

польша

белоруссия

россия

александр лукашенко

нато

государственный департамент сша

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Госдепартамент ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании вагнеровцев сходить на экскурсию в Польшу. "Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.

https://ria.ru/20230724/belorussiya-1886052807.html

польша

белоруссия

россия

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в мире, польша, белоруссия, россия, александр лукашенко, нато, государственный департамент сша, владимир путин