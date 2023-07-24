https://ria.ru/20230724/nato-1886060972.html
Госдеп пообещал защитить Польшу от бойцов группы "Вагнер"
Госдеп пообещал защитить Польшу от бойцов группы "Вагнер" - РИА Новости, 24.07.2023
Госдеп пообещал защитить Польшу от бойцов группы "Вагнер"
Госдепартамент ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании вагнеровцев сходить на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T22:33
2023-07-24T22:33
2023-07-24T22:37
в мире
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Госдепартамент ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании вагнеровцев сходить на экскурсию в Польшу. "Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
https://ria.ru/20230724/belorussiya-1886052807.html
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в мире, польша, белоруссия, россия, александр лукашенко, нато, государственный департамент сша, владимир путин
В мире, Польша, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, НАТО, Государственный департамент США, Владимир Путин
Госдеп пообещал защитить Польшу от бойцов группы "Вагнер"
Госдеп пообещал защитить Польшу и другие страны НАТО от бойцов группы "Вагнер"