https://ria.ru/20230724/most-1885975941.html

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 24.07.2023

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост уже в третий раз за сутки закрыли для автотранспорта, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:38

2023-07-24T15:38

2023-07-24T16:09

чп на крымском мосту

россия

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Крымский мост уже в третий раз за сутки закрыли для автотранспорта, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в публикации.Людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Рано утром движение перекрывали дважды: первый раз — на четыре минуты, второй раз — на 44.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами.Повреждена автомобильная часть моста. Движение по крайней правой полосе в направлении Керчи запустили в реверсивном режиме в тот же день. Восстановить двустороннее движение планируется осенью. Транспортный поток переориентировали на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html

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чп на крымском мосту, россия, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), общество, новости - туризм