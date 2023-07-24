https://ria.ru/20230724/most-1885975941.html
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 24.07.2023
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Крымский мост уже в третий раз за сутки закрыли для автотранспорта, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:38
2023-07-24T15:38
2023-07-24T16:09
чп на крымском мосту
россия
марат хуснуллин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Крымский мост уже в третий раз за сутки закрыли для автотранспорта, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на месте."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в публикации.Людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Рано утром движение перекрывали дважды: первый раз — на четыре минуты, второй раз — на 44.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами.Повреждена автомобильная часть моста. Движение по крайней правой полосе в направлении Керчи запустили в реверсивном режиме в тот же день. Восстановить двустороннее движение планируется осенью. Транспортный поток переориентировали на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html
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чп на крымском мосту, россия, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), общество, новости - туризм
ЧП на Крымском мосту, Россия, Марат Хуснуллин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Новости - Туризм
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли