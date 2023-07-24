https://ria.ru/20230724/most-1885975428.html

Минтранс рассказал о ситуации на Крымском мосту

Минтранс рассказал о ситуации на Крымском мосту - РИА Новости, 24.07.2023

Минтранс рассказал о ситуации на Крымском мосту

Интенсивность автодвижения по Крымскому мосту восстанавливается, говорится в сообщении Минтранса РФ. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:33

2023-07-24T15:33

2023-07-24T15:58

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Интенсивность автодвижения по Крымскому мосту восстанавливается, говорится в сообщении Минтранса РФ. "За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 8 935 автомобилей. Таким образом интенсивность движения приближается к пиковым значениям этого лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14 300 автомобилей", - отмечает ведомство. Сейчас оно осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

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2023

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следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, россия