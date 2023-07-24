https://ria.ru/20230724/most-1885870901.html

Крымский мост перекрыли второй раз за сутки

Крымский мост перекрыли второй раз за сутки - РИА Новости, 24.07.2023

Крымский мост перекрыли второй раз за сутки

Движение автотранспорта второй раз за сутки временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T07:11

2023-07-24T07:11

2023-07-24T07:44

крымский мост

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822621351_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_197c71d94ff1cc889a0ec25d2eaae2d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта второй раз за сутки временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.До этого движение перекрывалось ранним утром в понедельник на четыре минуты."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230722/shok-1885659495.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крымский мост, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), россия