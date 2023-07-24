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Крымский мост перекрыли второй раз за сутки - РИА Новости, 24.07.2023
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07:11 24.07.2023 (обновлено: 07:44 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/most-1885870901.html
Крымский мост перекрыли второй раз за сутки
Крымский мост перекрыли второй раз за сутки - РИА Новости, 24.07.2023
Крымский мост перекрыли второй раз за сутки
Движение автотранспорта второй раз за сутки временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T07:11
2023-07-24T07:44
крымский мост
марат хуснуллин
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта второй раз за сутки временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.До этого движение перекрывалось ранним утром в понедельник на четыре минуты."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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крымский мост, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Крымский мост, Марат Хуснуллин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Крымский мост перекрыли второй раз за сутки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта второй раз за сутки временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.
До этого движение перекрывалось ранним утром в понедельник на четыре минуты.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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