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Крымский мост кратковременно перекрывали - РИА Новости, 24.07.2023
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04:52 24.07.2023 (обновлено: 06:09 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/most-1885863687.html
Крымский мост кратковременно перекрывали
Крымский мост кратковременно перекрывали - РИА Новости, 24.07.2023
Крымский мост кратковременно перекрывали
Движение автотранспорта приостанавливали на Крымском мосту ранним утром в понедельник на четыре минуты, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T04:52
2023-07-24T06:09
марат хуснуллин
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ , 24 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта приостанавливали на Крымском мосту ранним утром в понедельник на четыре минуты, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении.Движение транспорта было приостановлено в 4.22 (мск) и возобновлено в 4.26.Ранее власти Крыма уточнили, что перекрытие Крымского моста проводится в целях безопасности.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы России.
https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885640840.html
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марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, россия
Марат Хуснуллин, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Россия
Крымский мост кратковременно перекрывали

Движение машин на Крымском мосту рано утром приостановили на четыре минуты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ , 24 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта приостанавливали на Крымском мосту ранним утром в понедельник на четыре минуты, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении.
Движение транспорта было приостановлено в 4.22 (мск) и возобновлено в 4.26.
Ранее власти Крыма уточнили, что перекрытие Крымского моста проводится в целях безопасности.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы России.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В Госдуме предупредили Зеленского о последствиях за атаку на Крымский мост
22 июля, 08:27
 
Марат ХуснуллинСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуРоссия
 
 
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