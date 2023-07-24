https://ria.ru/20230724/most-1885863687.html

Крымский мост кратковременно перекрывали

Крымский мост кратковременно перекрывали - РИА Новости, 24.07.2023

Крымский мост кратковременно перекрывали

Движение автотранспорта приостанавливали на Крымском мосту ранним утром в понедельник на четыре минуты, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T04:52

2023-07-24T04:52

2023-07-24T06:09

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ , 24 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта приостанавливали на Крымском мосту ранним утром в понедельник на четыре минуты, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении.Движение транспорта было приостановлено в 4.22 (мск) и возобновлено в 4.26.Ранее власти Крыма уточнили, что перекрытие Крымского моста проводится в целях безопасности.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы России.

https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885640840.html

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марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, россия