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В Москве восстановили движение по проспекту Лихачева - РИА Новости, 24.07.2023
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16:00 24.07.2023 (обновлено: 16:06 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/moskva-1885979903.html
В Москве восстановили движение по проспекту Лихачева
В Москве восстановили движение по проспекту Лихачева - РИА Новости, 24.07.2023
В Москве восстановили движение по проспекту Лихачева
Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановлено после падения БПЛА, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:00
2023-07-24T16:06
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановлено после падения БПЛА, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москвы были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение по Комсомольскому проспекту также было полностью восстановлено.
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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия
В Москве восстановили движение по проспекту Лихачева

Дептранс объявил о восстановлении движения по московскому проспекту Лихачева

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником
Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановлено после падения БПЛА, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москвы были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение по Комсомольскому проспекту также было полностью восстановлено.
Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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