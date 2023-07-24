https://ria.ru/20230724/moskva-1885979903.html

В Москве восстановили движение по проспекту Лихачева

В Москве восстановили движение по проспекту Лихачева - РИА Новости, 24.07.2023

В Москве восстановили движение по проспекту Лихачева

Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановлено после падения БПЛА, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:00

2023-07-24T16:00

2023-07-24T16:06

москва

департамент транспорта г. москвы

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановлено после падения БПЛА, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москвы были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение по Комсомольскому проспекту также было полностью восстановлено.

https://ria.ru/20230724/otvet-1885936198.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия