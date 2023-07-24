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Остекление зданий в Москве пострадало, предположительно, из-за БПЛА - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 24.07.2023 (обновлено: 09:56 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/moskva-1885890378.html
Остекление зданий в Москве пострадало, предположительно, из-за БПЛА
Остекление зданий в Москве пострадало, предположительно, из-за БПЛА - РИА Новости, 24.07.2023
Остекление зданий в Москве пострадало, предположительно, из-за БПЛА
Кровля и остекление зданий на Комсомольском проспекте повреждены, предположительно, из-за атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:54
2023-07-24T09:56
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кровля и остекление зданий на Комсомольском проспекте повреждены, предположительно, из-за атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По их данным, в здании на Комсомольском проспекте в Москве повреждена кровля. "На проспекте Лихачева, дом 15, в здании бизнес-центра повреждено остекление, оконные рамы с 16 по 19 этаж. Предположительно, из-за атаки БПЛА. Возгораний и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Мэр Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Дептранс Москвы сообщил, что движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области перекрыто.
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москва, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия
Остекление зданий в Москве пострадало, предположительно, из-за БПЛА

Кровля зданий на Комсомольском проспекте в Москве повреждена, предположительно, из-за БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВыбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве
Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кровля и остекление зданий на Комсомольском проспекте повреждены, предположительно, из-за атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По их данным, в здании на Комсомольском проспекте в Москве повреждена кровля. "На проспекте Лихачева, дом 15, в здании бизнес-центра повреждено остекление, оконные рамы с 16 по 19 этаж. Предположительно, из-за атаки БПЛА. Возгораний и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Мэр Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Дептранс Москвы сообщил, что движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области перекрыто.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваПроисшествия
 
 
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