https://ria.ru/20230724/moskva-1885890378.html

Остекление зданий в Москве пострадало, предположительно, из-за БПЛА

Остекление зданий в Москве пострадало, предположительно, из-за БПЛА - РИА Новости, 24.07.2023

Остекление зданий в Москве пострадало, предположительно, из-за БПЛА

Кровля и остекление зданий на Комсомольском проспекте повреждены, предположительно, из-за атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T09:54

2023-07-24T09:54

2023-07-24T09:56

специальная военная операция на украине

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кровля и остекление зданий на Комсомольском проспекте повреждены, предположительно, из-за атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По их данным, в здании на Комсомольском проспекте в Москве повреждена кровля. "На проспекте Лихачева, дом 15, в здании бизнес-центра повреждено остекление, оконные рамы с 16 по 19 этаж. Предположительно, из-за атаки БПЛА. Возгораний и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Мэр Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Дептранс Москвы сообщил, что движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области перекрыто.

https://ria.ru/20230724/bespilotnik-1885885064.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия