https://ria.ru/20230724/moskva-1885890378.html
Остекление зданий в Москве пострадало, предположительно, из-за БПЛА
Остекление зданий в Москве пострадало, предположительно, из-за БПЛА - РИА Новости, 24.07.2023
Остекление зданий в Москве пострадало, предположительно, из-за БПЛА
Кровля и остекление зданий на Комсомольском проспекте повреждены, предположительно, из-за атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:54
2023-07-24T09:54
2023-07-24T09:56
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кровля и остекление зданий на Комсомольском проспекте повреждены, предположительно, из-за атаки БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По их данным, в здании на Комсомольском проспекте в Москве повреждена кровля. "На проспекте Лихачева, дом 15, в здании бизнес-центра повреждено остекление, оконные рамы с 16 по 19 этаж. Предположительно, из-за атаки БПЛА. Возгораний и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Мэр Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Дептранс Москвы сообщил, что движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области перекрыто.
https://ria.ru/20230724/bespilotnik-1885885064.html
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москва, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия
Остекление зданий в Москве пострадало, предположительно, из-за БПЛА
Кровля зданий на Комсомольском проспекте в Москве повреждена, предположительно, из-за БПЛА