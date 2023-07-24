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На перекрытом Комсомольском проспекте в Москве дежурят экстренные службы - РИА Новости, 24.07.2023
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08:10 24.07.2023 (обновлено: 09:30 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/moskva-1885874728.html
На перекрытом Комсомольском проспекте в Москве дежурят экстренные службы
На перекрытом Комсомольском проспекте в Москве дежурят экстренные службы - РИА Новости, 24.07.2023
На перекрытом Комсомольском проспекте в Москве дежурят экстренные службы
Экстренные службы находятся на перекрытом участке Комсомольского проспекта в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:10
2023-07-24T09:30
россия
москва
происшествия
сергей собянин
департамент транспорта г. москвы
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экстренные службы находятся на перекрытом участке Комсомольского проспекта в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Мэр Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Дептранс Москвы сообщил, что движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области перекрыто. Полиция перекрыла автомобильное движение по проспекту от улицы Льва Толстого, а от Ксеньинского переулка в сторону станции метро "Фрунзенская" не пропускают и пешеходов. Территория у пожарной каланчи и здания Центрального военного оркестра Минобороны оцеплена, на месте находятся сотрудники скорой помощи, Росгвардии, полиции, а также пожарные.
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россия
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РИА Новости
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4.7
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Обстановка на месте атаки беспилотников в Москве
Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но российские военные пресекли эту попытку, заявили в Минобороны.
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россия, москва, происшествия, сергей собянин, департамент транспорта г. москвы, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Москва, Происшествия, Сергей Собянин, Департамент транспорта г. Москвы, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На перекрытом Комсомольском проспекте в Москве дежурят экстренные службы

Экстренные службы находятся на перекрытом Комсомольском проспекте в центре Москвы

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экстренные службы находятся на перекрытом участке Комсомольского проспекта в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Мэр Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Дептранс Москвы сообщил, что движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области перекрыто.
Полиция перекрыла автомобильное движение по проспекту от улицы Льва Толстого, а от Ксеньинского переулка в сторону станции метро "Фрунзенская" не пропускают и пешеходов.
Территория у пожарной каланчи и здания Центрального военного оркестра Минобороны оцеплена, на месте находятся сотрудники скорой помощи, Росгвардии, полиции, а также пожарные.
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РоссияМоскваПроисшествияСергей СобянинДепартамент транспорта г. МосквыФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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