https://ria.ru/20230724/moskva-1885874728.html

На перекрытом Комсомольском проспекте в Москве дежурят экстренные службы

На перекрытом Комсомольском проспекте в Москве дежурят экстренные службы - РИА Новости, 24.07.2023

На перекрытом Комсомольском проспекте в Москве дежурят экстренные службы

Экстренные службы находятся на перекрытом участке Комсомольского проспекта в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:10

2023-07-24T08:10

2023-07-24T09:30

россия

москва

происшествия

сергей собянин

департамент транспорта г. москвы

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экстренные службы находятся на перекрытом участке Комсомольского проспекта в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Мэр Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. В ведомстве отметили, что пострадавших нет. Дептранс Москвы сообщил, что движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области перекрыто. Полиция перекрыла автомобильное движение по проспекту от улицы Льва Толстого, а от Ксеньинского переулка в сторону станции метро "Фрунзенская" не пропускают и пешеходов. Территория у пожарной каланчи и здания Центрального военного оркестра Минобороны оцеплена, на месте находятся сотрудники скорой помощи, Росгвардии, полиции, а также пожарные.

https://ria.ru/20230724/perekrytie-1885865073.html

россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка на месте атаки беспилотников в Москве Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но российские военные пресекли эту попытку, заявили в Минобороны. 2023-07-24T08:10 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, сергей собянин, департамент транспорта г. москвы, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)