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В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту - РИА Новости, 24.07.2023
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04:31 24.07.2023 (обновлено: 08:12 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/moskva-1885863034.html
В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту
В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту - РИА Новости, 24.07.2023
В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту
Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T04:31
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Улица, как уточняется, перекрыта от дома номер 18. Водителей призвали выбирать пути объезда.
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департамент транспорта г. москвы, москва, городское хозяйство москвы
Департамент транспорта г. Москвы, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту

В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили экстренных спецслужб на Комсомольском проспекте в Москве
Автомобили экстренных спецслужб на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили экстренных спецслужб на Комсомольском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Улица, как уточняется, перекрыта от дома номер 18. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Крымский мост кратковременно перекрывали
04:52
 
Департамент транспорта г. МосквыМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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