https://ria.ru/20230724/moskva-1885863034.html
В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту
В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту - РИА Новости, 24.07.2023
В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту
Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T04:31
2023-07-24T04:31
2023-07-24T08:12
департамент транспорта г. москвы
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Улица, как уточняется, перекрыта от дома номер 18. Водителей призвали выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20230724/most-1885863687.html
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департамент транспорта г. москвы, москва, городское хозяйство москвы
Департамент транспорта г. Москвы, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту
В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области