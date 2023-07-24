https://ria.ru/20230724/moskva-1885863034.html

В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту

В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту - РИА Новости, 24.07.2023

В Москве перекрыли движение по Комсомольскому проспекту

Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T04:31

2023-07-24T04:31

2023-07-24T08:12

департамент транспорта г. москвы

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Улица, как уточняется, перекрыта от дома номер 18. Водителей призвали выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20230724/most-1885863687.html

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департамент транспорта г. москвы, москва, городское хозяйство москвы