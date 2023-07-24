https://ria.ru/20230724/moldavia-1886060338.html

Спикер парламента Молдавии отказался признавать главу Гагаузской автономии

Спикер парламента Молдавии отказался признавать главу Гагаузской автономии - РИА Новости, 24.07.2023

Спикер парламента Молдавии отказался признавать главу Гагаузской автономии

Председатель парламента и правящей Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу отказался признавать Евгению Гуцул главой Гагаузской автономии,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T22:25

2023-07-24T22:25

2023-07-24T22:25

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

игорь гросу

майя санду

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КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Председатель парламента и правящей Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу отказался признавать Евгению Гуцул главой Гагаузской автономии, соответствующее заявление политик сделал в понедельник в телеэфире. Весной в автономии состоялись выборы главы региона, в ходе которых победу одержала представитель оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении лидеров политсилы возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация новой главы автономии, однако никто из центральных властей не посетил событие. "Я не принял приглашение посетить инаугурацию Гуцул вполне обоснованно. Я считаю ее представителем бандформирования, преступной группы. Партия "Шор" запрещена в стране решением конституционного суда", - сказал Гросу в эфире кишинёвского телеканала ТВ-8, которое финансируется правительством США. Лидер ПДС подчеркнул, что в самой партии не затрагивался вопрос об изменении статуса главы автономии, которая, согласно законодательству, является членом правительства Молдавии. "Нет, мы изменения статуса главы автономии не обсуждали. Должна ли Гуцул быть членом правительства? Пусть коллеги из кабинета министров выскажут свою позицию, я пока промолчу", - добавил Гросу. Он не смог назвать дату, когда президент Майя Санду подпишет указ об утверждении Гуцул главой автономии. При этом Гросу считает, что депутаты Народного собрания Гагаузии должны выстраивать диалог с центральными властями по разным накопившимся вопросам: экономическим, социальным, политическим. Ранее в понедельник депутаты Народного собрания призвали Кишинев отозвать инициативу о сокращении бюджета региона, такое решение они приняли по итогам специального заседания. Накануне депутат от ПДС Раду Мариан представил законопроект, предполагающий сокращение бюджета Гагаузской автономии на 500 миллионов леев (27 миллионов долларов). По его словам, центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,4 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230719/moldavia-1885183377.html

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, игорь гросу, майя санду