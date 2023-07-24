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Путин и Лукашенко побывали на могиле архимандрита Мефодия

Путин и Лукашенко побывали на могиле архимандрита Мефодия - РИА Новости, 24.07.2023

Путин и Лукашенко побывали на могиле архимандрита Мефодия

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме посетили могилу архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:54

2023-07-24T17:54

2023-07-24T18:38

религия

россия

белоруссия

валаам

валаамский монастырь

александр лукашенко

владимир путин

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ВАЛЛАМ, 24 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме посетили могилу архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении Валаамского монастыря.Архимандрит Мефодий возглавлял православный культурно-просветительский центр "Свет Валаама". Священнослужитель, который был родом из Македонии, скончался в 2021 году от последствий коронавирусной инфекции, ему было 60 лет. С главой российского государства его связывали многолетние дружеские отношения, об этом стало известно после того, как в 2012 году видео того, как отец Мефодий целует Путину руку, приветствуя его по церковному обычаю, а тот в шутку грозит ему кулаком, вызвало широкий общественный резонанс.Также главы государств посетили скит в честь Смоленской иконы Божией Матери, где ежедневно молятся о почивших воинах, жизнь свою за веру и Отечество положивших. Путин и Лукашенко зашли в часовню Иконы Божией Матери Смоленской в Смоленском скиту, а также посетили Храм святого равноапостольного князя Владимира. Кроме этого, Путин пообщался со священнослужителями.

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россия, белоруссия, валаам, валаамский монастырь, александр лукашенко, владимир путин