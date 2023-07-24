Путин и Лукашенко побывали на могиле архимандрита Мефодия
Путин и Лукашенко на Валааме посетили могилу архимандрита Мефодия
© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посещают храм Спасо-Преображенского мужской монастыря на Валааме
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посещают храм Спасо-Преображенского мужской монастыря на Валааме
ВАЛЛАМ, 24 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме посетили могилу архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении Валаамского монастыря.
Архимандрит Мефодий возглавлял православный культурно-просветительский центр "Свет Валаама". Священнослужитель, который был родом из Македонии, скончался в 2021 году от последствий коронавирусной инфекции, ему было 60 лет. С главой российского государства его связывали многолетние дружеские отношения, об этом стало известно после того, как в 2012 году видео того, как отец Мефодий целует Путину руку, приветствуя его по церковному обычаю, а тот в шутку грозит ему кулаком, вызвало широкий общественный резонанс.
Также главы государств посетили скит в честь Смоленской иконы Божией Матери, где ежедневно молятся о почивших воинах, жизнь свою за веру и Отечество положивших. Путин и Лукашенко зашли в часовню Иконы Божией Матери Смоленской в Смоленском скиту, а также посетили Храм святого равноапостольного князя Владимира. Кроме этого, Путин пообщался со священнослужителями.