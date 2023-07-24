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Путин и Лукашенко побывали на могиле архимандрита Мефодия - РИА Новости, 24.07.2023
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Религия
 
17:54 24.07.2023 (обновлено: 18:38 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/mogila-1886019477.html
Путин и Лукашенко побывали на могиле архимандрита Мефодия
Путин и Лукашенко побывали на могиле архимандрита Мефодия - РИА Новости, 24.07.2023
Путин и Лукашенко побывали на могиле архимандрита Мефодия
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме посетили могилу архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:54
2023-07-24T18:38
религия
россия
белоруссия
валаам
валаамский монастырь
александр лукашенко
владимир путин
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ВАЛЛАМ, 24 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме посетили могилу архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении Валаамского монастыря.Архимандрит Мефодий возглавлял православный культурно-просветительский центр "Свет Валаама". Священнослужитель, который был родом из Македонии, скончался в 2021 году от последствий коронавирусной инфекции, ему было 60 лет. С главой российского государства его связывали многолетние дружеские отношения, об этом стало известно после того, как в 2012 году видео того, как отец Мефодий целует Путину руку, приветствуя его по церковному обычаю, а тот в шутку грозит ему кулаком, вызвало широкий общественный резонанс.Также главы государств посетили скит в честь Смоленской иконы Божией Матери, где ежедневно молятся о почивших воинах, жизнь свою за веру и Отечество положивших. Путин и Лукашенко зашли в часовню Иконы Божией Матери Смоленской в Смоленском скиту, а также посетили Храм святого равноапостольного князя Владимира. Кроме этого, Путин пообщался со священнослужителями.
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россия, белоруссия, валаам, валаамский монастырь, александр лукашенко, владимир путин
Религия, Россия, Белоруссия, Валаам, Валаамский монастырь, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин и Лукашенко побывали на могиле архимандрита Мефодия

Путин и Лукашенко на Валааме посетили могилу архимандрита Мефодия

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посещают храм Спасо-Преображенского мужской монастыря на Валааме
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посещают храм Спасо-Преображенского мужской монастыря на Валааме - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посещают храм Спасо-Преображенского мужской монастыря на Валааме
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ВАЛЛАМ, 24 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме посетили могилу архимандрита Мефодия, который сыграл важную роль в возрождении Валаамского монастыря.
Архимандрит Мефодий возглавлял православный культурно-просветительский центр "Свет Валаама". Священнослужитель, который был родом из Македонии, скончался в 2021 году от последствий коронавирусной инфекции, ему было 60 лет. С главой российского государства его связывали многолетние дружеские отношения, об этом стало известно после того, как в 2012 году видео того, как отец Мефодий целует Путину руку, приветствуя его по церковному обычаю, а тот в шутку грозит ему кулаком, вызвало широкий общественный резонанс.
Также главы государств посетили скит в честь Смоленской иконы Божией Матери, где ежедневно молятся о почивших воинах, жизнь свою за веру и Отечество положивших. Путин и Лукашенко зашли в часовню Иконы Божией Матери Смоленской в Смоленском скиту, а также посетили Храм святого равноапостольного князя Владимира. Кроме этого, Путин пообщался со священнослужителями.
 
РелигияРоссияБелоруссияВалаамВалаамский монастырьАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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