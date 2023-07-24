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Мишустин оценил команды "Сбера" и "Яндекса" по работе с ИИ - РИА Новости, 24.07.2023
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07:42 24.07.2023 (обновлено: 07:43 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/mishustin-1885872506.html
Мишустин оценил команды "Сбера" и "Яндекса" по работе с ИИ
Мишустин оценил команды "Сбера" и "Яндекса" по работе с ИИ - РИА Новости, 24.07.2023
Мишустин оценил команды "Сбера" и "Яндекса" по работе с ИИ
Российские команды по работе с искусственным интеллектом "Сбера" и "Яндекса" находятся на топовом уровне и составляют достойную конкуренцию в мире, заявил... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T07:42
2023-07-24T07:43
россия
михаил мишустин
сбер
яндекс
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Российские команды по работе с искусственным интеллектом "Сбера" и "Яндекса" находятся на топовом уровне и составляют достойную конкуренцию в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства осмотрел кампус ДВФУ и пообщался со студентами, которые представили свои разработки. Одна из них касалась искусственного интеллекта. "У нас два лидера есть. В государстве два лидера. Кто знает? Кто занимается искусственным интеллектом? Правильно. "Яндекс" и "Сбер". Эти команды на сегодняшний день на топовом уровне соревнуются с ну еще есть три команды в мире", - сказал Мишустин. "Команды, которые сегодня в "Сбере" и у "Яндекса", абсолютно топовый уровень. И это очень важно", - добавил он. Премьеру показали также цифровой гидроакустический модем для решения навигационных задач, систему сбора данных о походке человека и разработку безэкипажного катера, который может использоваться как смотрово-патрульное судно для осмотра акватории портов, мониторинга обстановки возле терминалов разгрузки-погрузки и мониторинга обстановки вокруг мест добычи нефти и газа. Мишустин поинтересовался, что конкретно разрабатывали студенты, отметил их достижения и призвал внимательно следить за тем, что на сегодняшний день уже сделано другими разработчиками, чтобы "заново не создавать то, что уже рядом".
https://ria.ru/20230719/strategii-1885175592.html
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россия, михаил мишустин, сбер, яндекс, дальневосточный федеральный университет
Россия, Михаил Мишустин, Сбер, Яндекс, Дальневосточный федеральный университет
Мишустин оценил команды "Сбера" и "Яндекса" по работе с ИИ

Мишустин: команды "Сбера" и "Яндекса" по работе с ИИ находятся на топовом уровне

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Российские команды по работе с искусственным интеллектом "Сбера" и "Яндекса" находятся на топовом уровне и составляют достойную конкуренцию в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства осмотрел кампус ДВФУ и пообщался со студентами, которые представили свои разработки. Одна из них касалась искусственного интеллекта.
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"У нас два лидера есть. В государстве два лидера. Кто знает? Кто занимается искусственным интеллектом? Правильно. "Яндекс" и "Сбер". Эти команды на сегодняшний день на топовом уровне соревнуются с ну еще есть три команды в мире", - сказал Мишустин.
"Команды, которые сегодня в "Сбере" и у "Яндекса", абсолютно топовый уровень. И это очень важно", - добавил он.
Премьеру показали также цифровой гидроакустический модем для решения навигационных задач, систему сбора данных о походке человека и разработку безэкипажного катера, который может использоваться как смотрово-патрульное судно для осмотра акватории портов, мониторинга обстановки возле терминалов разгрузки-погрузки и мониторинга обстановки вокруг мест добычи нефти и газа.
Мишустин поинтересовался, что конкретно разрабатывали студенты, отметил их достижения и призвал внимательно следить за тем, что на сегодняшний день уже сделано другими разработчиками, чтобы "заново не создавать то, что уже рядом".
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РоссияМихаил МишустинСберЯндексДальневосточный федеральный университет
 
 
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