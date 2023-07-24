https://ria.ru/20230724/mishustin-1885872506.html

Мишустин оценил команды "Сбера" и "Яндекса" по работе с ИИ

Мишустин оценил команды "Сбера" и "Яндекса" по работе с ИИ - РИА Новости, 24.07.2023

Мишустин оценил команды "Сбера" и "Яндекса" по работе с ИИ

Российские команды по работе с искусственным интеллектом "Сбера" и "Яндекса" находятся на топовом уровне и составляют достойную конкуренцию в мире, заявил... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T07:42

2023-07-24T07:42

2023-07-24T07:43

россия

михаил мишустин

сбер

яндекс

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Российские команды по работе с искусственным интеллектом "Сбера" и "Яндекса" находятся на топовом уровне и составляют достойную конкуренцию в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства осмотрел кампус ДВФУ и пообщался со студентами, которые представили свои разработки. Одна из них касалась искусственного интеллекта. "У нас два лидера есть. В государстве два лидера. Кто знает? Кто занимается искусственным интеллектом? Правильно. "Яндекс" и "Сбер". Эти команды на сегодняшний день на топовом уровне соревнуются с ну еще есть три команды в мире", - сказал Мишустин. "Команды, которые сегодня в "Сбере" и у "Яндекса", абсолютно топовый уровень. И это очень важно", - добавил он. Премьеру показали также цифровой гидроакустический модем для решения навигационных задач, систему сбора данных о походке человека и разработку безэкипажного катера, который может использоваться как смотрово-патрульное судно для осмотра акватории портов, мониторинга обстановки возле терминалов разгрузки-погрузки и мониторинга обстановки вокруг мест добычи нефти и газа. Мишустин поинтересовался, что конкретно разрабатывали студенты, отметил их достижения и призвал внимательно следить за тем, что на сегодняшний день уже сделано другими разработчиками, чтобы "заново не создавать то, что уже рядом".

https://ria.ru/20230719/strategii-1885175592.html

https://ria.ru/20230719/ii-1885108681.html

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россия, михаил мишустин, сбер, яндекс, дальневосточный федеральный университет