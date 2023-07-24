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В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА по нежилым зданиям - РИА Новости, 24.07.2023
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05:05 24.07.2023 (обновлено: 09:29 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/minoborony-1885864267.html
В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА по нежилым зданиям
В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА по нежилым зданиям - РИА Новости, 24.07.2023
В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА по нежилым зданиям
Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но российские военные пресекли эту попытку, заявили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2023
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москва
россия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но российские военные пресекли эту попытку, заявили в Минобороны.&quot;Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение&quot;, — сказали в ведомстве.При этом никто не пострадал.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, около четырех утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений не было. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.Это не первая попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
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Обстановка на месте атаки беспилотников в Москве
Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но российские военные пресекли эту попытку, заявили в Минобороны.
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москва, россия
Москва, Россия
В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА по нежилым зданиям

Минобороны: пресечена попытка двух БПЛА ВСУ атаковать объекты в Москве, пострадавших нет

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но российские военные пресекли эту попытку, заявили в Минобороны.
«

"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", — сказали в ведомстве.

При этом никто не пострадал.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, около четырех утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений не было. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.
Это не первая попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
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