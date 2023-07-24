https://ria.ru/20230724/minoborony-1885864267.html
В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА по нежилым зданиям
В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА по нежилым зданиям - РИА Новости, 24.07.2023
В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА по нежилым зданиям
Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но российские военные пресекли эту попытку, заявили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T05:05
2023-07-24T05:05
2023-07-24T09:29
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но российские военные пресекли эту попытку, заявили в Минобороны."Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", — сказали в ведомстве.При этом никто не пострадал.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, около четырех утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений не было. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева на несколько часов перекрыли движение.Это не первая попытка киевского режима атаковать беспилотниками Москву. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два — в районе поселка Валуево (они упали в чистом поле), еще один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
https://ria.ru/20230722/bespilotnika-1885741368.html
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Обстановка на месте атаки беспилотников в Москве
Киевский режим пытался атаковать объекты в Москве, но российские военные пресекли эту попытку, заявили в Минобороны.
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РИА Новости
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москва, россия
В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА по нежилым зданиям
Минобороны: пресечена попытка двух БПЛА ВСУ атаковать объекты в Москве, пострадавших нет