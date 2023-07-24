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В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при подрыве "Лепестка" - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/mina-1886028543.html
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при подрыве "Лепестка"
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при подрыве "Лепестка" - РИА Новости, 24.07.2023
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при подрыве "Лепестка"
Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, еще одна женщина получила ранения из-за... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:43
2023-07-24T18:43
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
оон
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, еще одна женщина получила ранения из-за обстрела города украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "Мирные жители Донецка продолжают подрываться на запрещённых международными конвенциями противопехотных фугасных минах "Лепесток", которые ранее разбросали над городом украинские нацисты. В Куйбышевском районе на улице Семёнова Тянь-Шанского получила ранения женщина 1942 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в ГБ №17", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Мэр Донецка добавил, что в результате обстрела Кировского района города ранения получила женщина 1976 года рождения. Мирную жительницу также госпитализировали в больницу №17. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), оон, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), ООН, Происшествия
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при подрыве "Лепестка"

Мэр Кулемзин: в Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при подрыве мины "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, еще одна женщина получила ранения из-за обстрела города украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"Мирные жители Донецка продолжают подрываться на запрещённых международными конвенциями противопехотных фугасных минах "Лепесток", которые ранее разбросали над городом украинские нацисты. В Куйбышевском районе на улице Семёнова Тянь-Шанского получила ранения женщина 1942 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в ГБ №17", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Мэр Донецка добавил, что в результате обстрела Кировского района города ранения получила женщина 1976 года рождения. Мирную жительницу также госпитализировали в больницу №17.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ООНПроисшествия
 
 
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