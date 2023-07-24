https://ria.ru/20230724/mina-1886028543.html

В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при подрыве "Лепестка"

В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при подрыве "Лепестка" - РИА Новости, 24.07.2023

В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при подрыве "Лепестка"

Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, еще одна женщина получила ранения из-за... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:43

2023-07-24T18:43

2023-07-24T18:43

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

оон

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:169:3116:1921_1920x0_80_0_0_aed5f4473e4714adc753a2bbc4418260.jpg

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, еще одна женщина получила ранения из-за обстрела города украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "Мирные жители Донецка продолжают подрываться на запрещённых международными конвенциями противопехотных фугасных минах "Лепесток", которые ранее разбросали над городом украинские нацисты. В Куйбышевском районе на улице Семёнова Тянь-Шанского получила ранения женщина 1942 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в ГБ №17", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Мэр Донецка добавил, что в результате обстрела Кировского района города ранения получила женщина 1976 года рождения. Мирную жительницу также госпитализировали в больницу №17. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), оон, происшествия