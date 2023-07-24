В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при подрыве "Лепестка"
Мэр Кулемзин: в Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при подрыве мины "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, еще одна женщина получила ранения из-за обстрела города украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"Мирные жители Донецка продолжают подрываться на запрещённых международными конвенциями противопехотных фугасных минах "Лепесток", которые ранее разбросали над городом украинские нацисты. В Куйбышевском районе на улице Семёнова Тянь-Шанского получила ранения женщина 1942 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в ГБ №17", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Мэр Донецка добавил, что в результате обстрела Кировского района города ранения получила женщина 1976 года рождения. Мирную жительницу также госпитализировали в больницу №17.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.