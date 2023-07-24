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В Красноярке мужчина разбил окна в Соборной мечети
В Красноярке мужчина разбил окна в Соборной мечети - РИА Новости, 24.07.2023
В Красноярке мужчина разбил окна в Соборной мечети
В Красноярске задержали мужчину, разбившего несколько окон в Соборной мечети города, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:16
2023-07-24T14:16
2023-07-24T14:16
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. В Красноярске задержали мужчину, разбившего несколько окон в Соборной мечети города, сообщает региональный главк МВД. "Сегодня днем в дежурную часть ОП № 5 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о неадекватном мужчине, который пришел в Соборную мечеть и разбил несколько окон. На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, которому сотрудники мечети передали задержанного ими мужчину", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что задержанным оказался ранее судимый за грабеж мужчина с психическим расстройством. Полицейские передали его медикам. Сейчас на месте дежурят полицейские.
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происшествия, красноярск
В Красноярке мужчина разбил окна в Соборной мечети
В Красноярке мужчину, разбившего несколько окон в Соборной мечети, передали медикам
КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости.
В Красноярске задержали мужчину, разбившего несколько окон в Соборной мечети города, сообщает региональный главк
МВД.
"Сегодня днем в дежурную часть ОП № 5 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о неадекватном мужчине, который пришел в Соборную мечеть и разбил несколько окон. На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, которому сотрудники мечети передали задержанного ими мужчину", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что задержанным оказался ранее судимый за грабеж мужчина с психическим расстройством. Полицейские передали его медикам. Сейчас на месте дежурят полицейские.
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