https://ria.ru/20230724/mechet-1885958697.html

В Красноярке мужчина разбил окна в Соборной мечети

В Красноярке мужчина разбил окна в Соборной мечети - РИА Новости, 24.07.2023

В Красноярке мужчина разбил окна в Соборной мечети

В Красноярске задержали мужчину, разбившего несколько окон в Соборной мечети города, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:16

2023-07-24T14:16

2023-07-24T14:16

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 24 июл – РИА Новости. В Красноярске задержали мужчину, разбившего несколько окон в Соборной мечети города, сообщает региональный главк МВД. "Сегодня днем в дежурную часть ОП № 5 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о неадекватном мужчине, который пришел в Соборную мечеть и разбил несколько окон. На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, которому сотрудники мечети передали задержанного ими мужчину", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что задержанным оказался ранее судимый за грабеж мужчина с психическим расстройством. Полицейские передали его медикам. Сейчас на месте дежурят полицейские.

https://ria.ru/20230414/krazha-1865237136.html

красноярск

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происшествия, красноярск