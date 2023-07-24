https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html
В Мариуполе рассказали, как "Азов"* обстрелами подставлял российских бойцов
В Мариуполе рассказали, как "Азов"* обстрелами подставлял российских бойцов - РИА Новости, 24.07.2023
В Мариуполе рассказали, как "Азов"* обстрелами подставлял российских бойцов
Жители Мариуполя рассказали РИА Новости, как украинские военные и боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) до прихода российских... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T06:37
2023-07-24T06:37
2023-07-24T07:21
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868064258_0:189:3220:2000_1920x0_80_0_0_7ef21f455e8ae9909b89c21205b79423.jpg
МАРИУПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Жители Мариуполя рассказали РИА Новости, как украинские военные и боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) до прихода российских войск обстреливали центр города, а затем привозили на места разрушений иностранных журналистов, чтобы обвинить перед ними ВС РФ. В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военных и боевиков "Азова"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя. "Еще даже нигде не свистело ничего, и мы первый раз услышали, что такой грохот. <…> Мы утром выходим, а они (украинские военные – ред.) первым дом расстреляли 17-й, он пострадал сильно, там ребенка ранило, стекла. <…> И тут же как всегда – корреспонденты американские. Щелк-щелк-щелк-щелк – и типа того, что "вот стреляют русские", – рассказала местная жительница Неля Семенова. По ее словам, люди при виде этого попрятались во двор. "И вот это с 9 марта по 29-е – еженощно", – отметила она. Также местные жители рассказали, что внедорожник ВСУ с минометом по ночам ездил по городу и стрелял по жилым домам. "Нам со двора видно: ворота открываются – и на ночь этот джихад-мобиль выезжал", – сказал РИА Новости муж Семеновой. "Мину – в одну сторону, мину – в другую сторону. Поднимается, потом спускается по Итальянской (улице в центре города – ред.), это по-старому, по-советскому – по Апатова. Потом – по проспекту Ленина, потом спускался на Донбасскую, на Николаевскую улицу", – продолжает Неля Семенова. Женщина также рассказала, как украинские военные специально обстреляли из гранатомета неповрежденный дом. "Подъезжает автомобиль, пикап, выходят двое, один другому говорит: "Глянь, хата целая", достает "Муху" – бубух по хате! Человек только успел забежать в дальний угол, чтобы его не присыпало. <…> Украинцы это делали", – рассказала она. Ее муж также рассказал, что "азовцы"* ставили на жилые дома светящиеся метки для корректировки огня. "На улице, на заборе, поставили метку. Мы увидели, нам кто-то сказал, это они поставили метку. И краска, которая светится ночью. И мы ее взяли и сбили. И (прилетом – ред.) только орех (дерево – ред.) снесло. Они бабахнули, орех только снесло. А вот там ниже <…> в центр хаты попало. У нее на хате поставили метку, и ей точно в центр дома попали", – сказал проживающий в центре Мариуполя мужчина. Другая местная жительница рассказала, как боевики "Азова"* обстреливали краеведческий музей Мариуполя и близлежащие к нему дома. "Они ездили по ночам. Они ночью расстреляли, они даже поставили мишени. Мишени стояли, да. <…> И потом они привезли журналистов. Те все засняли, а тут же все в стеклах – как "Россия уничтожает музей". Это конец февраля или начало марта. Это было самое начало войны. <…> Мы смеялись, а я говорила: "Вот, смотрите, как "правда" показывается, как сенсации делаются", – сказала женщина.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230719/medal-1885020234.html
https://realty.ria.ru/20230712/mariupol-1883800567.html
https://ria.ru/20230704/muzey-1882048809.html
мариуполь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868064258_245:53:2905:2048_1920x0_80_0_0_afc9d73b11d6eb760baebded7d94f3bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины
В Мариуполе рассказали, как "Азов"* обстрелами подставлял российских бойцов
Жители Мариуполя: "Азов" в начале СВО обстреливал город и сваливал вину на российские силы
МАРИУПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Жители Мариуполя рассказали РИА Новости, как украинские военные и боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) до прихода российских войск обстреливали центр города, а затем привозили на места разрушений иностранных журналистов, чтобы обвинить перед ними ВС РФ.
В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военных и боевиков "Азова"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
"Еще даже нигде не свистело ничего, и мы первый раз услышали, что такой грохот. <…> Мы утром выходим, а они (украинские военные – ред.) первым дом расстреляли 17-й, он пострадал сильно, там ребенка ранило, стекла. <…> И тут же как всегда – корреспонденты американские. Щелк-щелк-щелк-щелк – и типа того, что "вот стреляют русские", – рассказала местная жительница Неля Семенова.
По ее словам, люди при виде этого попрятались во двор. "И вот это с 9 марта по 29-е – еженощно", – отметила она.
Также местные жители рассказали, что внедорожник ВСУ
с минометом по ночам ездил по городу и стрелял по жилым домам.
"Нам со двора видно: ворота открываются – и на ночь этот джихад-мобиль выезжал", – сказал РИА Новости муж Семеновой.
Пушилин передал матери Татарского медаль "За освобождение Мариуполя"
"Мину – в одну сторону, мину – в другую сторону. Поднимается, потом спускается по Итальянской (улице в центре города – ред.), это по-старому, по-советскому – по Апатова. Потом – по проспекту Ленина, потом спускался на Донбасскую, на Николаевскую улицу", – продолжает Неля Семенова.
Женщина также рассказала, как украинские военные специально обстреляли из гранатомета неповрежденный дом.
"Подъезжает автомобиль, пикап, выходят двое, один другому говорит: "Глянь, хата целая", достает "Муху" – бубух по хате! Человек только успел забежать в дальний угол, чтобы его не присыпало. <…> Украинцы это делали", – рассказала она.
Ее муж также рассказал, что "азовцы"* ставили на жилые дома светящиеся метки для корректировки огня.
Менее чем за год в Мариуполе построен жилой комплекс для 833 семей
"На улице, на заборе, поставили метку. Мы увидели, нам кто-то сказал, это они поставили метку. И краска, которая светится ночью. И мы ее взяли и сбили. И (прилетом – ред.) только орех (дерево – ред.) снесло. Они бабахнули, орех только снесло. А вот там ниже <…> в центр хаты попало. У нее на хате поставили метку, и ей точно в центр дома попали", – сказал проживающий в центре Мариуполя мужчина.
Другая местная жительница рассказала, как боевики "Азова"* обстреливали краеведческий музей Мариуполя и близлежащие к нему дома.
"Они ездили по ночам. Они ночью расстреляли, они даже поставили мишени. Мишени стояли, да. <…> И потом они привезли журналистов. Те все засняли, а тут же все в стеклах – как "Россия уничтожает музей". Это конец февраля или начало марта. Это было самое начало войны. <…> Мы смеялись, а я говорила: "Вот, смотрите, как "правда" показывается, как сенсации делаются", – сказала женщина.
* Запрещенная в России террористическая организация
Киев требовал от музея Мариуполя размещать националистические выставки