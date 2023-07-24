https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html

В Мариуполе рассказали, как "Азов"* обстрелами подставлял российских бойцов

В Мариуполе рассказали, как "Азов"* обстрелами подставлял российских бойцов - РИА Новости, 24.07.2023

В Мариуполе рассказали, как "Азов"* обстрелами подставлял российских бойцов

Жители Мариуполя рассказали РИА Новости, как украинские военные и боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) до прихода российских... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T06:37

2023-07-24T06:37

2023-07-24T07:21

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Жители Мариуполя рассказали РИА Новости, как украинские военные и боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) до прихода российских войск обстреливали центр города, а затем привозили на места разрушений иностранных журналистов, чтобы обвинить перед ними ВС РФ. В прошлом году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военных и боевиков "Азова"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя. "Еще даже нигде не свистело ничего, и мы первый раз услышали, что такой грохот. <…> Мы утром выходим, а они (украинские военные – ред.) первым дом расстреляли 17-й, он пострадал сильно, там ребенка ранило, стекла. <…> И тут же как всегда – корреспонденты американские. Щелк-щелк-щелк-щелк – и типа того, что "вот стреляют русские", – рассказала местная жительница Неля Семенова. По ее словам, люди при виде этого попрятались во двор. "И вот это с 9 марта по 29-е – еженощно", – отметила она. Также местные жители рассказали, что внедорожник ВСУ с минометом по ночам ездил по городу и стрелял по жилым домам. "Нам со двора видно: ворота открываются – и на ночь этот джихад-мобиль выезжал", – сказал РИА Новости муж Семеновой. "Мину – в одну сторону, мину – в другую сторону. Поднимается, потом спускается по Итальянской (улице в центре города – ред.), это по-старому, по-советскому – по Апатова. Потом – по проспекту Ленина, потом спускался на Донбасскую, на Николаевскую улицу", – продолжает Неля Семенова. Женщина также рассказала, как украинские военные специально обстреляли из гранатомета неповрежденный дом. "Подъезжает автомобиль, пикап, выходят двое, один другому говорит: "Глянь, хата целая", достает "Муху" – бубух по хате! Человек только успел забежать в дальний угол, чтобы его не присыпало. <…> Украинцы это делали", – рассказала она. Ее муж также рассказал, что "азовцы"* ставили на жилые дома светящиеся метки для корректировки огня. "На улице, на заборе, поставили метку. Мы увидели, нам кто-то сказал, это они поставили метку. И краска, которая светится ночью. И мы ее взяли и сбили. И (прилетом – ред.) только орех (дерево – ред.) снесло. Они бабахнули, орех только снесло. А вот там ниже <…> в центр хаты попало. У нее на хате поставили метку, и ей точно в центр дома попали", – сказал проживающий в центре Мариуполя мужчина. Другая местная жительница рассказала, как боевики "Азова"* обстреливали краеведческий музей Мариуполя и близлежащие к нему дома. "Они ездили по ночам. Они ночью расстреляли, они даже поставили мишени. Мишени стояли, да. <…> И потом они привезли журналистов. Те все засняли, а тут же все в стеклах – как "Россия уничтожает музей". Это конец февраля или начало марта. Это было самое начало войны. <…> Мы смеялись, а я говорила: "Вот, смотрите, как "правда" показывается, как сенсации делаются", – сказала женщина.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230719/medal-1885020234.html

https://realty.ria.ru/20230712/mariupol-1883800567.html

https://ria.ru/20230704/muzey-1882048809.html

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мариуполь, россия, вооруженные силы украины