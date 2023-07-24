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В Иркутской области мальчик пострадал после удара молнии - РИА Новости, 24.07.2023
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08:40 24.07.2023 (обновлено: 09:14 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/malchik-1885877648.html
В Иркутской области мальчик пострадал после удара молнии
В Иркутской области мальчик пострадал после удара молнии - РИА Новости, 24.07.2023
В Иркутской области мальчик пострадал после удара молнии
В Нижнеудинске Иркутской области ученик четвертого класса получил ожоги, предположительно, после удара молнии, говорится в сообщении районной прокуратуры в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:40
2023-07-24T09:14
происшествия
иркутская область
нижнеудинск
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Нижнеудинске Иркутской области ученик четвертого класса получил ожоги, предположительно, после удара молнии, говорится в сообщении районной прокуратуры в Telegram-канале."Инцидент произошел вчера около 20 часов 30 минут &lt;…&gt; во время сильного дождя", - поясняет прокуратура.По предварительным данным, ребенок пострадал, когда мылся в бане со старшим братом. В какой-то момент последний вышел из помещения и услышал сильный хлопок. Вернувшись обратно, он увидел брата с ожогами.Ребенка доставили в больницу.По одной из версий, мальчик "получил травмы в результате попадания молнии". Прокуратура проводит проверку.
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происшествия, иркутская область, нижнеудинск
Происшествия, Иркутская область, Нижнеудинск
В Иркутской области мальчик пострадал после удара молнии

В Приангарье учащийся в 4 классе ребенок пострадал при ударе молнии во время мытья в бане

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Нижнеудинске Иркутской области ученик четвертого класса получил ожоги, предположительно, после удара молнии, говорится в сообщении районной прокуратуры в Telegram-канале.
"Инцидент произошел вчера около 20 часов 30 минут <…> во время сильного дождя", - поясняет прокуратура.
По предварительным данным, ребенок пострадал, когда мылся в бане со старшим братом. В какой-то момент последний вышел из помещения и услышал сильный хлопок. Вернувшись обратно, он увидел брата с ожогами.
Ребенка доставили в больницу.
По одной из версий, мальчик "получил травмы в результате попадания молнии". Прокуратура проводит проверку.
 
ПроисшествияИркутская областьНижнеудинск
 
 
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