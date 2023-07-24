https://ria.ru/20230724/malchik-1885877648.html

В Иркутской области мальчик пострадал после удара молнии

В Иркутской области мальчик пострадал после удара молнии - РИА Новости, 24.07.2023

В Иркутской области мальчик пострадал после удара молнии

В Нижнеудинске Иркутской области ученик четвертого класса получил ожоги, предположительно, после удара молнии, говорится в сообщении районной прокуратуры в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:40

2023-07-24T08:40

2023-07-24T09:14

происшествия

иркутская область

нижнеудинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c46abb00cde09b3d756245cc09a01606.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Нижнеудинске Иркутской области ученик четвертого класса получил ожоги, предположительно, после удара молнии, говорится в сообщении районной прокуратуры в Telegram-канале."Инцидент произошел вчера около 20 часов 30 минут <…> во время сильного дождя", - поясняет прокуратура.По предварительным данным, ребенок пострадал, когда мылся в бане со старшим братом. В какой-то момент последний вышел из помещения и услышал сильный хлопок. Вернувшись обратно, он увидел брата с ожогами.Ребенка доставили в больницу.По одной из версий, мальчик "получил травмы в результате попадания молнии". Прокуратура проводит проверку.

иркутская область

нижнеудинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, нижнеудинск