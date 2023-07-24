https://ria.ru/20230724/lvov-1885891344.html

Во Львове пытались украсть останки Героя Советского Cоюза Кузнецова

Во Львове пытались украсть останки Героя Советского Cоюза Кузнецова - РИА Новости, 24.07.2023

Во Львове пытались украсть останки Героя Советского Cоюза Кузнецова

Неизвестные во Львове попытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовой. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:00

2023-07-24T10:00

2023-07-24T11:01

львов

андрей садовый

украина

ссср

происшествия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Неизвестные во Львове попытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовой."Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция", — говорится в записи.Садовой добавил, что "Кузнецов нам не нужен, но просто так не отдадим".Николай Кузнецов — сотрудник органов госбезопасности. Входил в разведывательно-диверсионный отряд "Победители", действовавший в 1942-1944 годах на территории Ровенской и Львовской областей, временно оккупированных вермахтом.Погиб в 1944 году на Украине. В этом же году удостоен звания Героя СССР посмертно. Впоследствии его останки перезахоронили во Львове на холме Славы.

https://radiosputnik.ria.ru/20230722/naemniki-1885672043.html

львов

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Екатерина Зайцева

львов, андрей садовый, украина, ссср, происшествия