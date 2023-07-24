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Во Львове пытались украсть останки Героя Советского Cоюза Кузнецова
Во Львове пытались украсть останки Героя Советского Cоюза Кузнецова - РИА Новости, 24.07.2023
Во Львове пытались украсть останки Героя Советского Cоюза Кузнецова
Неизвестные во Львове попытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовой. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:00
2023-07-24T10:00
2023-07-24T11:01
львов
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украина
ссср
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Неизвестные во Львове попытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовой."Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция", — говорится в записи.Садовой добавил, что "Кузнецов нам не нужен, но просто так не отдадим".Николай Кузнецов — сотрудник органов госбезопасности. Входил в разведывательно-диверсионный отряд "Победители", действовавший в 1942-1944 годах на территории Ровенской и Львовской областей, временно оккупированных вермахтом.Погиб в 1944 году на Украине. В этом же году удостоен звания Героя СССР посмертно. Впоследствии его останки перезахоронили во Львове на холме Славы.
https://radiosputnik.ria.ru/20230722/naemniki-1885672043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львов, андрей садовый, украина, ссср, происшествия
Львов, Андрей Садовый, Украина, СССР, Происшествия
Во Львове пытались украсть останки Героя Советского Cоюза Кузнецова
Мэр Львова заявил о попытке похищения останков Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова