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Луценко: дом в Череповецком районе Вологодчины подключили к газу - РИА Новости, 24.07.2023
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Вологодская область
 
12:20 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/lutsenko-1885930448.html
Луценко: дом в Череповецком районе Вологодчины подключили к газу
Луценко: дом в Череповецком районе Вологодчины подключили к газу - РИА Новости, 24.07.2023
Луценко: дом в Череповецком районе Вологодчины подключили к газу
Дом в деревне Ботово Череповецкого района Вологодской области подключили к газу, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:20
2023-07-24T12:20
вологодская область
андрей луценко
череповецкий район
жкх
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ВОЛОГДА, 24 июл – РИА Новости. Дом в деревне Ботово Череповецкого района Вологодской области подключили к газу, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания. Положительно решить вопрос по подключению дома к газу удалось после личного приема председателя Законодательного собрания области Андрея Луценко. Жительница пожаловалась на переносы сроков работ. Изначально по договору догазификации голубое топливо должно было появиться в доме в декабре 2022 года. Жительница обратилась к спикеру Законодательного собрания в начале июня с просьбой помочь решить эту проблему. Дом был подключен к газу 29 июня. Заявление на догазификацию было подано в марте 2022 года. По ее словам, работы долгое время не начинались, несмотря на то, что половину договора оплатили практически сразу. "На личном приеме представитель компании "Газпром газораспределение Вологда" обозначил, что все работы будут проведены до конца июня. Поставленные сроки были соблюдены. Благодарю специалистов за оперативность", - приводятся в сообщении слова Луценко.
https://ria.ru/20230712/gazifikatsiya-1883689163.html
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андрей луценко, череповецкий район, жкх
Вологодская область, Андрей Луценко, Череповецкий район, ЖКХ

Луценко: дом в Череповецком районе Вологодчины подключили к газу

© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиПредседатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 24 июл – РИА Новости. Дом в деревне Ботово Череповецкого района Вологодской области подключили к газу, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.
Положительно решить вопрос по подключению дома к газу удалось после личного приема председателя Законодательного собрания области Андрея Луценко. Жительница пожаловалась на переносы сроков работ. Изначально по договору догазификации голубое топливо должно было появиться в доме в декабре 2022 года.
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Жительница обратилась к спикеру Законодательного собрания в начале июня с просьбой помочь решить эту проблему. Дом был подключен к газу 29 июня. Заявление на догазификацию было подано в марте 2022 года. По ее словам, работы долгое время не начинались, несмотря на то, что половину договора оплатили практически сразу.
"На личном приеме представитель компании "Газпром газораспределение Вологда" обозначил, что все работы будут проведены до конца июня. Поставленные сроки были соблюдены. Благодарю специалистов за оперативность", - приводятся в сообщении слова Луценко.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЧереповецкий районЖКХ
 
 
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