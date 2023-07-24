https://ria.ru/20230724/lozh-1885861487.html
"Было — стало": в США наглядно показали ложь об успехах ВСУ
"Было — стало": в США наглядно показали ложь об успехах ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023
"Было — стало": в США наглядно показали ложь об успехах ВСУ
Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал пост в Twitter, где наглядно раскрыл ложь Запада о конфликте на Украине. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T03:37
2023-07-24T03:37
2023-07-24T08:45
в мире
украина
россия
энтони блинкен
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:383:2730:1919_1920x0_80_0_0_bc93e68ae53598f1909d63b0c481eac9.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал пост в Twitter, где наглядно раскрыл ложь Запада о конфликте на Украине.Бизнесмен показал заголовки публикаций британского полковника в отставке Ричарда Кемпа в газете The Telegraph за прошлые месяцы, в которых утверждалось о "провале", "приближающемся коллапсе" России, а также ее "страхе перед контрнаступлением" Украины.А на другом фото он продемонстрировал заголовок статьи Кемпа от 21 июля под названием "Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет"."Как это начиналось. Как это закончилось", - резюмировал Сакс.На фоне отсутствия успехов украинского контрнаступления западные СМИ заявили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230723/kontrnastuplenie-1885831795.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4a378d70550e1f78767a9a1be58cbd5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, энтони блинкен, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
"Было — стало": в США наглядно показали ложь об успехах ВСУ
Бизнесмен Сакс продемонстрировал изменение отношения к ВСУ на фоне их провалов