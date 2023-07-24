https://ria.ru/20230724/lozh-1885861487.html

"Было — стало": в США наглядно показали ложь об успехах ВСУ

"Было — стало": в США наглядно показали ложь об успехах ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023

"Было — стало": в США наглядно показали ложь об успехах ВСУ

Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал пост в Twitter, где наглядно раскрыл ложь Запада о конфликте на Украине. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T03:37

2023-07-24T03:37

2023-07-24T08:45

в мире

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россия

энтони блинкен

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал пост в Twitter, где наглядно раскрыл ложь Запада о конфликте на Украине.Бизнесмен показал заголовки публикаций британского полковника в отставке Ричарда Кемпа в газете The Telegraph за прошлые месяцы, в которых утверждалось о "провале", "приближающемся коллапсе" России, а также ее "страхе перед контрнаступлением" Украины.А на другом фото он продемонстрировал заголовок статьи Кемпа от 21 июля под названием "Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет"."Как это начиналось. Как это закончилось", - резюмировал Сакс.На фоне отсутствия успехов украинского контрнаступления западные СМИ заявили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230723/kontrnastuplenie-1885831795.html

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в мире, украина, россия, энтони блинкен, вооруженные силы украины