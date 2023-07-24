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"Было — стало": в США наглядно показали ложь об успехах ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023
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03:37 24.07.2023 (обновлено: 08:45 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/lozh-1885861487.html
"Было — стало": в США наглядно показали ложь об успехах ВСУ
"Было — стало": в США наглядно показали ложь об успехах ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023
"Было — стало": в США наглядно показали ложь об успехах ВСУ
Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал пост в Twitter, где наглядно раскрыл ложь Запада о конфликте на Украине. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T03:37
2023-07-24T08:45
в мире
украина
россия
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал пост в Twitter, где наглядно раскрыл ложь Запада о конфликте на Украине.Бизнесмен показал заголовки публикаций британского полковника в отставке Ричарда Кемпа в газете The Telegraph за прошлые месяцы, в которых утверждалось о "провале", "приближающемся коллапсе" России, а также ее "страхе перед контрнаступлением" Украины.А на другом фото он продемонстрировал заголовок статьи Кемпа от 21 июля под названием "Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет"."Как это начиналось. Как это закончилось", - резюмировал Сакс.На фоне отсутствия успехов украинского контрнаступления западные СМИ заявили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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в мире, украина, россия, энтони блинкен, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
"Было — стало": в США наглядно показали ложь об успехах ВСУ

Бизнесмен Сакс продемонстрировал изменение отношения к ВСУ на фоне их провалов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал пост в Twitter, где наглядно раскрыл ложь Запада о конфликте на Украине.
Бизнесмен показал заголовки публикаций британского полковника в отставке Ричарда Кемпа в газете The Telegraph за прошлые месяцы, в которых утверждалось о "провале", "приближающемся коллапсе" России, а также ее "страхе перед контрнаступлением" Украины.
А на другом фото он продемонстрировал заголовок статьи Кемпа от 21 июля под названием "Контрнаступление Украины проваливается, и простых решений нет".
"Как это начиналось. Как это закончилось", - резюмировал Сакс.
На фоне отсутствия успехов украинского контрнаступления западные СМИ заявили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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