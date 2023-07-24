https://ria.ru/20230724/loukoster-1885916508.html

В Турции появится авиакомпания-лоукостер

В Турции появится авиакомпания-лоукостер - РИА Новости, 24.07.2023

В Турции появится авиакомпания-лоукостер

Turkish Airlines выделила из своего подразделения бюджетных перевозчиков AnadoluJet дочернюю компанию AJet Air Transport Joint Stock Company, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:36

2023-07-24T11:36

2023-07-24T11:36

туризм

новости - туризм

турция

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испания

ассоциация туроператоров россии (атор)

turkish airlines

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Turkish Airlines выделила из своего подразделения бюджетных перевозчиков AnadoluJet дочернюю компанию AJet Air Transport Joint Stock Company, сообщает АТОР. Новый перевозчик был зарегистрирован 14 июля 2023 года. У AJet, предполагают эксперты, будет возможность для конкуренции с Easyjet или Ryanair.Отсутствие у Турции полноценной авиакомпании-лоукостера затрудняло конкуренцию с другими странами Средиземноморья, поскольку до половины европейцев, направляющихся, например, в Испанию, летали именно такими перевозчиками. При визите в Грецию также многие пассажиры выбирают бюджетные авиалинии.Представители российского турбизнеса считают, что путешественникам прежде всего важны тарифы, которые предлагает перевозчик, а не то, как называется их бизнес-модель, отмечают аналитики АТОР. По словам гендиректора туроператора PEGAS Touristik Анны Подгорной, у новой авиакомпании будут все шансы найти своего пассажира, если тарифы окажутся действительно привлекательными.

https://ria.ru/20230620/uzbekistan-1879225415.html

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средиземноморье

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, турция, средиземноморье, испания, ассоциация туроператоров россии (атор), turkish airlines, easyjet, туризм