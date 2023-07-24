https://ria.ru/20230724/lepestok-1886041869.html

В Донецке от "Лепестков" пострадали более ста человек

В Донецке от "Лепестков" пострадали более ста человек - РИА Новости, 24.07.2023

В Донецке от "Лепестков" пострадали более ста человек

Мирные жители Донецка до сих пор продолжают подрываться на минах "Лепесток", на сегодняшний день от них пострадали более 100 человек, трое погибли, рассказал... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:46

2023-07-24T19:46

2023-07-24T19:50

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:169:3116:1921_1920x0_80_0_0_aed5f4473e4714adc753a2bbc4418260.jpg

ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирные жители Донецка до сих пор продолжают подрываться на минах "Лепесток", на сегодняшний день от них пострадали более 100 человек, трое погибли, рассказал РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики. "Мы очень сильно столкнулись с применением против мирного населения запрещенных во всем мире мин "Лепесток". К сожалению, уже более 100 человек подорвались на таких минах, трое, к сожалению, погибли. Это тяжелые увечья, это люди-инвалиды. Недаром во всем мире они запрещены", - рассказал Кулемзин. Он отметил, что подрывы мирных жителей на минах продолжаются до сих пор в связи с трудностью разминирования. "Есть случаи подрыва, есть случаи травматизма, есть случаи гибели мирного населения, ни в чем неповинных людей, это, к сожалению, ежесуточно ...Мины далеко не все на территории города разминированы, потому что это невозможно сделать сиюминутно, во-вторых, обстрелы продолжаются каждый раз, и найти тот или иной боезаряд весьма сложно", - пояснил мэр. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев, применяя эти мины, нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)