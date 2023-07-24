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В Донецке от "Лепестков" пострадали более ста человек - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 24.07.2023 (обновлено: 19:50 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/lepestok-1886041869.html
В Донецке от "Лепестков" пострадали более ста человек
В Донецке от "Лепестков" пострадали более ста человек - РИА Новости, 24.07.2023
В Донецке от "Лепестков" пострадали более ста человек
Мирные жители Донецка до сих пор продолжают подрываться на минах "Лепесток", на сегодняшний день от них пострадали более 100 человек, трое погибли, рассказал... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:46
2023-07-24T19:50
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирные жители Донецка до сих пор продолжают подрываться на минах "Лепесток", на сегодняшний день от них пострадали более 100 человек, трое погибли, рассказал РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики. "Мы очень сильно столкнулись с применением против мирного населения запрещенных во всем мире мин "Лепесток". К сожалению, уже более 100 человек подорвались на таких минах, трое, к сожалению, погибли. Это тяжелые увечья, это люди-инвалиды. Недаром во всем мире они запрещены", - рассказал Кулемзин. Он отметил, что подрывы мирных жителей на минах продолжаются до сих пор в связи с трудностью разминирования. "Есть случаи подрыва, есть случаи травматизма, есть случаи гибели мирного населения, ни в чем неповинных людей, это, к сожалению, ежесуточно ...Мины далеко не все на территории города разминированы, потому что это невозможно сделать сиюминутно, во-вторых, обстрелы продолжаются каждый раз, и найти тот или иной боезаряд весьма сложно", - пояснил мэр. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев, применяя эти мины, нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке от "Лепестков" пострадали более ста человек

Мэр Донецка Кулемзин: от мин "Лепесток" пострадали более ста человек, трое погибли

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Мирные жители Донецка до сих пор продолжают подрываться на минах "Лепесток", на сегодняшний день от них пострадали более 100 человек, трое погибли, рассказал РИА Новости мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики.
"Мы очень сильно столкнулись с применением против мирного населения запрещенных во всем мире мин "Лепесток". К сожалению, уже более 100 человек подорвались на таких минах, трое, к сожалению, погибли. Это тяжелые увечья, это люди-инвалиды. Недаром во всем мире они запрещены", - рассказал Кулемзин.
Он отметил, что подрывы мирных жителей на минах продолжаются до сих пор в связи с трудностью разминирования.
"Есть случаи подрыва, есть случаи травматизма, есть случаи гибели мирного населения, ни в чем неповинных людей, это, к сожалению, ежесуточно ...Мины далеко не все на территории города разминированы, потому что это невозможно сделать сиюминутно, во-вторых, обстрелы продолжаются каждый раз, и найти тот или иной боезаряд весьма сложно", - пояснил мэр.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев, применяя эти мины, нарушает взятые на себя международные обязательства.
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