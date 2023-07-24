https://ria.ru/20230724/leopard-1885960906.html

Германия раскрыла детали договоренностей с Польшей о ремонте танков Leopard

Германия раскрыла детали договоренностей с Польшей о ремонте танков Leopard - РИА Новости, 24.07.2023

Германия раскрыла детали договоренностей с Польшей о ремонте танков Leopard

Германия и Польша смогли договориться об обслуживании поставленных Киеву танков Leopard 2 A4, в то время как модели A5 и A6 будут ремонтироваться силами... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:29

2023-07-24T14:29

2023-07-24T14:29

специальная военная операция на украине

германия

польша

киев

мариуш блащак

марчин пшидач

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БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Германия и Польша смогли договориться об обслуживании поставленных Киеву танков Leopard 2 A4, в то время как модели A5 и A6 будут ремонтироваться силами немецкой промышленности, сообщил в понедельник представитель Минобороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер. "Можно сказать, что немецко-польские усилия увенчались успехом – обе страны и их промышленности предоставляют возможность для ремонта украинских танков Leopard 2", - заявил он журналистам в ходе брифинга кабинета министров Германии. Он уточнил, что речь идет о серии A4, а более современные модели A5 и A6 будут обслуживаться силами немецкой оборонной индустрии, однако не стал сообщать, где именно будут созданы цехи. Ранее телеканал NTV со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Германии сообщил, что машины типа Leopard 2A5 и Leopard 2A6 вместо Польши будут ремонтироваться в Германии и, вероятно, в Литве. В субботу министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что первые два танка Leopard уже прибыли с Украины на завод Bumar в польском городе Гливицы, где начал работать сервисный центр. Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники писало, что Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра Leopard. Spiegel уточнял, что причиной тому стали выставленные Польшей "заоблачные" цены, превышающие 100 тысяч евро за обслуживание одного танка в рамках первичного диагностирования, в то время как в Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тысяч. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в ответ на эти обвинения заявил, что это Германия пытается получить финансовую выгоду от создания сервисного центра и именно из-за этого процесс остановился. Представитель профильной отрасли промышленности Польши подтвердил РИА Новости версию немецкой стороны и сообщил, что Польша проявила "чрезмерные аппетиты", пытаясь многократно завысить стоимость будущих работ.

https://ria.ru/20230208/tanki-1850622361.html

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польша

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германия, польша, киев, мариуш блащак, марчин пшидач