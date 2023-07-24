https://ria.ru/20230724/kuzbass-1886029024.html

Кузбасс направит 11 миллиардов рублей на переселение с "подработок"

Кузбасс направит 11 миллиардов рублей на переселение с "подработок" - РИА Новости, 24.07.2023

Кузбасс направит 11 миллиардов рублей на переселение с "подработок"

Кузбасс на переселение с подработанных территорий ликвидированных угольных шахт направит около 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:45

2023-07-24T18:45

2023-07-24T18:45

кемеровская область

сергей цивилев

игорь левитин

александр галушка

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КЕМЕРОВО, 24 июл – РИА Новости. Кузбасс на переселение с подработанных территорий ликвидированных угольных шахт направит около 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Вопрос переселения граждан с подработанных территорий ликвидированных угольных шахт обсуждался на совместном заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Энергетика" и координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению под председательством помощника президента, секретаря Государственного совета Игоря Левитина, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александра Галушки. "Эти вопросы напрямую касаются благополучия жителей шахтерских городов нашей страны. В 2018 году во время визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Кузбасс мы обсудили с ним проблему нехватки средств на переселение с подработанных территорий. Благодаря его поддержке удалось значительно увеличить ежегодное финансирование программы — в нашем регионе более чем в шесть раз. Это значительно ускорило переселение жителей шахтерских городов в комфортные условия", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева. Глава региона отметил, что за первые полгода 2023 года в Кузбассе переселены 455 семей. На эти цели выделено 1,9 миллиарда рублей — регион идет с опережением, уже переселили 60% от запланированного числа жителей подработанных территорий. "Всего в этом году должны переселить 753 семьи, общее финансирование составляет 3,4 миллиарда рублей. Для завершения реализации программы и переселения 1574 семей в Кузбассе запланировано финансирование в 2024-2025 годы в размере 7,5 миллиарда рублей", – уточняется в релизе. Также участники совместного заседания обозначили необходимость решения проблем, с которыми сегодня сталкиваются регионы при переселении граждан с подработанных территорий. Стремительно растет стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения и, как следствие, растет размер социальной выплаты для приобретения жилья. Также нерешенными остаются вопросы переселения семей с поздней пропиской и физического сноса ветхих домов.

https://ria.ru/20230724/kuzbass-1885899795.html

https://ria.ru/20230718/kuzbass-1884778784.html

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кемеровская область, сергей цивилев, игорь левитин, александр галушка