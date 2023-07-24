https://ria.ru/20230724/krym-1885878683.html
В Джанкойском районе Крыма изменили схему перевозки пассажиров поездов
В Джанкойском районе Крыма изменили схему перевозки пассажиров поездов - РИА Новости, 24.07.2023
В Джанкойском районе Крыма изменили схему перевозки пассажиров поездов
Перевозка пассажиров поездов из-за закрытия участка в Джанкойском районе Крыма организована по схеме поезд-автобус-поезд, сообщил в телеграм-канале министр... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:52
2023-07-24T08:52
2023-07-24T09:06
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Перевозка пассажиров поездов из-за закрытия участка в Джанкойском районе Крыма организована по схеме поезд-автобус-поезд, сообщил в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь приостановлено в целях безопасности."В целях обеспечения безопасности, перевозка пассажиров будет организована по схеме поезд-автобус-поезд", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.По его словам, временно ограничено движение поездов на участке железной дороги между станциями Урожайная и Джанкой.Министр также принес извинения за возможные неудобства.
https://ria.ru/20230724/krym-1885877127.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, безопасность
Республика Крым, Безопасность
В Джанкойском районе Крыма изменили схему перевозки пассажиров поездов
В Джанкойском районе Крыма пассажиров поездов перевозят частично с помощью автобусов