https://ria.ru/20230724/krym-1885878683.html

В Джанкойском районе Крыма изменили схему перевозки пассажиров поездов

В Джанкойском районе Крыма изменили схему перевозки пассажиров поездов - РИА Новости, 24.07.2023

В Джанкойском районе Крыма изменили схему перевозки пассажиров поездов

Перевозка пассажиров поездов из-за закрытия участка в Джанкойском районе Крыма организована по схеме поезд-автобус-поезд, сообщил в телеграм-канале министр... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:52

2023-07-24T08:52

2023-07-24T09:06

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Перевозка пассажиров поездов из-за закрытия участка в Джанкойском районе Крыма организована по схеме поезд-автобус-поезд, сообщил в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь приостановлено в целях безопасности."В целях обеспечения безопасности, перевозка пассажиров будет организована по схеме поезд-автобус-поезд", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.По его словам, временно ограничено движение поездов на участке железной дороги между станциями Урожайная и Джанкой.Министр также принес извинения за возможные неудобства.

https://ria.ru/20230724/krym-1885877127.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, безопасность