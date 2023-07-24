https://ria.ru/20230724/krym-1885874229.html
В Джанкойском районе Крыма временно закрыли железнодорожный перегон
В Джанкойском районе Крыма временно закрыли железнодорожный перегон - РИА Новости, 24.07.2023
В Джанкойском районе Крыма временно закрыли железнодорожный перегон
Перегон в Джанкойском районе Крыма временно закрыт для движения поездов, повреждений путей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:08
2023-07-24T08:08
2023-07-24T08:08
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Перегон в Джанкойском районе Крыма временно закрыт для движения поездов, повреждений путей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "ГрандСервисЭкспресс"В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов утром в понедельник. Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб."Перегон в Джанкойском районе Крыма временно закрыт для движения поездов, повреждений путей нет", - сообщили в пресс-службе компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Джанкойском районе Крыма временно закрыли железнодорожный перегон
В Джанкойском районе Крыма временно закрыли перегон для движения поездов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Перегон в Джанкойском районе Крыма временно закрыт для движения поездов, повреждений путей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "ГрандСервисЭкспресс"
В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов утром в понедельник. Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб.
"Перегон в Джанкойском районе Крыма временно закрыт для движения поездов, повреждений путей нет", - сообщили в пресс-службе компании.
В небе над Крымом нейтрализовали 11 беспилотников