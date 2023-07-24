https://ria.ru/20230724/krym-1885874229.html

В Джанкойском районе Крыма временно закрыли железнодорожный перегон

В Джанкойском районе Крыма временно закрыли железнодорожный перегон - РИА Новости, 24.07.2023

В Джанкойском районе Крыма временно закрыли железнодорожный перегон

Перегон в Джанкойском районе Крыма временно закрыт для движения поездов, повреждений путей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:08

2023-07-24T08:08

2023-07-24T08:08

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Перегон в Джанкойском районе Крыма временно закрыт для движения поездов, повреждений путей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "ГрандСервисЭкспресс"В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника, заявил Аксенов утром в понедельник. Попадание в склад боеприпасов произошло в Джанкойском районе Крыма, сообщил он. Создан оперативный штаб."Перегон в Джанкойском районе Крыма временно закрыт для движения поездов, повреждений путей нет", - сообщили в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20230724/bespilotniki-1885873207.html

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика крым