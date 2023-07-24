https://ria.ru/20230724/kriptovalyuta-1885862630.html

Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту - РИА Новости, 24.07.2023

Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T04:14

2023-07-24T04:14

2023-07-24T04:14

испания

великобритания

латвия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании - криптовалюты, "дроповые" банковские карты (открытые на подставных лиц)", - говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого "налога на легализацию". В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций - самые популярные страны для отмывания преступных средств. Тогда же он добавил, что Росфинмониторинг фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например, США), в России это не так распространено. В середине февраля начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен сообщала РИА Новости о том, что мошенники придумали новую схему: под видом работников ведомства они обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", который предлагалось заплатить для возврата ранее похищенных средств, находящихся якобы на зарубежных счетах.

https://ria.ru/20230704/kriptovalyuta-1882132773.html

испания

великобритания

латвия

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испания, великобритания, латвия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)