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Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту - РИА Новости, 24.07.2023
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04:14 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/kriptovalyuta-1885862630.html
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту - РИА Новости, 24.07.2023
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T04:14
2023-07-24T04:14
испания
великобритания
латвия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании - криптовалюты, "дроповые" банковские карты (открытые на подставных лиц)", - говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого "налога на легализацию". В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций - самые популярные страны для отмывания преступных средств. Тогда же он добавил, что Росфинмониторинг фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например, США), в России это не так распространено. В середине февраля начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен сообщала РИА Новости о том, что мошенники придумали новую схему: под видом работников ведомства они обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", который предлагалось заплатить для возврата ранее похищенных средств, находящихся якобы на зарубежных счетах.
https://ria.ru/20230704/kriptovalyuta-1882132773.html
испания
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испания, великобритания, латвия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Испания, Великобритания, Латвия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании - криптовалюты, "дроповые" банковские карты (открытые на подставных лиц)", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого "налога на легализацию".
В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что Испания, Великобритания, Латвия и Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций - самые популярные страны для отмывания преступных средств. Тогда же он добавил, что Росфинмониторинг фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например, США), в России это не так распространено.
В середине февраля начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен сообщала РИА Новости о том, что мошенники придумали новую схему: под видом работников ведомства они обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", который предлагалось заплатить для возврата ранее похищенных средств, находящихся якобы на зарубежных счетах.
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