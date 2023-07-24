https://ria.ru/20230724/krepskiy-1886002619.html

Арсений Крепский: вложения в туризм в Приморье всегда окупаются

Арсений Крепский: вложения в туризм в Приморье всегда окупаются - РИА Новости, 24.07.2023

Арсений Крепский: вложения в туризм в Приморье всегда окупаются

В связи с объявленным президентом РФ Владимиром Путиным "Курса на Восток", Приморский край становится восточными воротами России. Недавно об этом объявил... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:06

2023-07-24T17:06

2023-07-24T17:06

приморский край

олег кожемяко

россия

интервью

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В связи с объявленным президентом РФ Владимиром Путиным "Курса на Восток", Приморский край становится восточными воротами России. Недавно об этом объявил губернатор региона Олег Кожемяко. Это значит, что, помимо прочих, импульс к развитию получит и туристическая отрасль Приморья. О том, какие изменения ожидают туризм в регионе в ближайшее время РИА Новости поговорили с руководителем агентства по туризму Приморского края Арсением Крепским. - Арсений Петрович, в связи с провозглашенным "Курсом на Восток" и отменой ковидных ограничений открылся Китай. Что уже произошло после открытия границ и что ожидается в перспективе? - Мы прежде всего должны понимать, что "Курс на Восток" - это процесс, явление, которое абсолютно точно не может сиюминутно и радикально изменить ситуацию, потому что кроме политического решения, которое наконец-то было принято, есть инфраструктурные и естественные ограничения, пропускная способность границы, логистика, транспортные ограничения, которые сейчас, к сожалению, имеют место. Турист зависит от инфраструктуры пункта пропуска. Причем очень важно понимать, что поворот на Восток произошел не только в туризме. У нас и грузооборот растет максимально. А значит нагрузка на сухопутные пункты пропуска увеличивается еще больше. Мы в любом случае должны делать выбор между грузооборотом и пассажиропотоком. То есть, это все поменяется, но не мгновенно. Все туроператоры и граждане, у которых в памяти живы допандемийные времена, ждут возобновления безвизового группового сообщения. - Наверное, будет массовый всплеск поездок? - Он может быть. В доковидные времена у нас господствовал турпоток выходного дня – в основном, из ближайших приграничных китайских провинций. В связи с пандемией, сокращением производства, уменьшением населения в приграничной зоне (в том числе из-за сворачивания трансграничной торговли) просто уменьшилось число потребителей наших туристских ресурсов. Сейчас по Владивостоку уже ездят китайские автобусы с туристами. Но разница с прежними временами в том, что это - vip-клиенты. Они в гораздо большей степени хотят полюбоваться нашей природой, культурными достопримечательностями, чем скупать золото, янтарь и косметику в магазинах, как это было раньше. - То есть, кроме изменения численности турпотока, мы видим изменение его структуры? - Конечно. И это нужно учитывать практически всем – бизнесу, который строит свою работу, средствам размещения (гостиницам, отелям), которые, грубо говоря, продают блоки мест для туроператоров. И мы видим, что такой учет происходит, потому что никто не отказывается от туристов из других регионов России в пользу гарантированной продажи блоков мест для китайских групп. - Можно ли сказать, что туризм способствует развитию экспортно-импортного товарооборота? - По итогам моих поездок в Китай в составе делегаций, я могу сказать, что в Поднебесной заинтересованы в том, чтобы открыть свой рынок для наших товаров. И есть очень важная особенность: способы продвижения российских товаров на китайский рынок включены в те схемы, которые работают в Китае, для местных товаров. Например, в провинции Цзилинь, в городе Хунчунь – в непосредственной близости от границы, в особой экономической зоне, создан центр трансграничной торговли, где оборудованы студии для того, чтобы китайские блогеры готовили видеообзоры российских товаров. Это очень забавно, когда ты видишь студию, а там сидит китайский блогер и в прямом эфире рассказывает свои истории про шампанское "Абрау-Дюрсо", белорусские чипсы, российский мед (в том числе приморский), шоколад "Аленка", продукцию "Приморского кондитера". Именно туризм в прошлое время сработал как проводник этих товаров на китайский рынок. Китайские туристы приезжали к нам, пробовали наши продукты и увозили их домой. Теперь эти товары можно покупать в Китае, через соцсети и в магазинах приграничной торговли. Это тот сегмент, который родился благодаря китайскому туризму в Россию. - Что интересно в Приморье китайским туристам? - Тут, на самом деле, все очень просто и одновременно нет. Мы для них – форпост европейской культуры. Владивосток - европейский город. В Китае, Японии, Корее великолепные города. Но это – города, которые появились благодаря другой культуре. В них нет (как у Владивостока) его своеобразной эклектичности, сочетания стилей, временных эпох. И это очень привлекает туристов. Безусловно, привлекает гостей наша первозданная природа. Наши просторы тайги, морских побережий, необитаемых островов, конечно, производят сильное впечатление на людей, которые живут в очень густо населенной стране. И, естественно, привлекательна наша гастрономия - морепродукты, таежные дикоросты. Вы можете видеть, как китайские туристы пытаются есть борщ палочками, или гребешков ложками. Но, тем не менее, это – та культура, которая очень сильно отличается от того, что есть в Китае. А как мы все знаем – то, что другое, всегда притягивает. То есть, у нашего региона – очень сильная идентичность, которая создается из многих параметров, из многих факторов. У нас вообще, в принципе, достаточно много специфических сегментов, которые привлекают туристов не только из Азии, но, в том числе, из России. Раньше, допустим, кто-то ездил на трофейную рыбалку в Шотландию или на Фарерские острова, а теперь – можно в Приморье. Раньше яхтинг был популярен на архипелагах Средиземного, Ионического, Эгейского морей, а теперь – можно заняться им в Приморье. - Сейчас прошла половина лета. Можно ли говорить о каких-то тенденциях, процессах? Что-то изменилось в структуре турпотока? - Тенденции не изменились. Они подтверждаются. У нас растет доля российских туристов из европейской части России. Дальневосточные регионы – наша традиционная клиентура, в том числе автотуристы. Потом мы последовательно продвигались на рынке Бурятии, Якутии, Забайкалья. Сейчас мы видим, что многие туристы из Якутии к нам приезжают по два раза в год. Уральский регион наращивает сегмент – Екатеринбург, Челябинск, Пермь. Московский аэроузел, который аккумулирует в себе туристов из европейской части России. И постепенно доля таких туристов у нас растет. Особенность прошлого года, которая в нынешнем подтверждается: когда ставили рейс Сочи-Владивосток, нам предлагали вложить некоторые средства на продвижение нашего региона у сочинских туроператоров. Мы – не скажу, что специально, скорее, мы просто не планировали продвижение – не сделали этого. А буквально через месяц выяснилось, что рейсы во Владивосток как раз продвигать не надо – они и так полные. А вот рейсы в Сочи – полупустые. - Можете сформулировать секрет привлекательности Приморья для российских туристов? - Для европейской части России Приморский край земля – не то, чтобы неизвестная, но у нас есть, что открывать. И это привлекает. А самая главная тенденция – одна: у нас спрос гарантированно превышает предложение. Если сейчас вкладывать в туризм, строить гостиницы, базы отдыха и модернизировать существующие для того, чтобы принимать туристов круглогодично, то это окупается. Мы видим, что бизнес на это идет. Это для нас – самая оптимистическая тенденция. - Насколько нуждается в улучшении туристическая инфраструктура? - Нуждается. Кстати, чем больше инфраструктуры, тем больше турпоток. Если мы повышаем количество объектов, растет конкуренция, растет качество объектов. Кроме того, с повышением количества объектов – снижается стоимость. Продукт делается доступней – значит, растет турпоток, доля отрасли, приходят инвесторы. Значит, появляется больше инфраструктуры. И круг замкнулся. - Какие проекты надо реализовать, чтобы привлечь в край еще больше туристов? - В любом случае, привлекать их надо очень осторожно. Потому что качественные проекты не реализуются быстро. Если вкладываться в продвижение просто для того, чтобы привлечь туристов – можно столкнуться с обратным эффектом. Потому что не найдется достаточно инфраструктуры. В природных локациях вырастет антропогенная нагрузка. И мы получим негативный эффект. А если говорить о конкретных проектах… Существующие базы отдыха должны стать круглогодичными. Потому что даже те, которые расположены на море, не должны замыкаться на купании. У нас пляжный сезон – два с половиной - три месяца. Это максимум. А вот парусные прогулки, дайвинг, пеший туризм, знакомство с природными достопримечательностями, птичьими базарами, лежбищами тюленей, яхтенные экспедиции можно проводить, как минимум, десять месяцев. Некоторые предприниматели вплоть до ноября заполняют номерной фонд в крае с помощью ретрит- и йога-туров, разных деловых мероприятий, корпоративных выездов. И, в принципе, имеют гарантированную загрузку. Да, не 100%. Но зато, работая круглогодично, можно сохранить костяк персонала, что работает на слаживание коллектива, на повышение качества, конкурентоспособности. Закономерные процессы возмужания туристической отрасли. - Какие ожидания от игорной зоны "Приморье"? - На территории Приморского края есть место, где разрешены азартные игры в специально отведенных учреждениях (заведениях). Там строят казино, используют игровые автоматы. Но данная игорная зона не существует как административная единица. Но у нас есть интегрированный развлекательный курорт "Приморье". И там, на самом деле, основной сегмент – не игровой. Он как раз предполагается для очень широкого круга отдыхающих – начиная с семейного отдыха с детскими аквапарками, заканчивая бальнеологией, морским отдыхом и казино, естественно, тоже. В настоящее время участки под строительство объектов инфраструктуры распределены между инвесторами. Они сообща разрабатывают мастер-план территории для того, чтобы грамотно и, самое главное, системно разместить там объекты игрового и неигрового сегмента, инфраструктуру, которая, в том числе, за счет господдержки создается. И мы ожидаем, что до Восточного экономического форума произойдет окончательное согласование этого мастер-плана всеми инвесторами, а вложения, которые запланированы, получат точку отсчета для того, чтобы проект вступил в масштабную фазу реализации. Потому что сейчас у нас есть два работающих казино, оба из которых реализуют вторые очереди. Строительство, то есть, ведется. За счет средств нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создана транспортно-инженерная инфраструктура – автомобильные дороги, сети, водоотведение, водопроводы, очистные сооружения. Для того, чтобы объекты, которые появятся, могли осуществить техприсоединение в рамках площадки. Чтобы это было быстро, по понятным всем правилам и тарифам. Но основное, я подчеркиваю, нельзя сводить интегрированный развлекательный курорт к казино. Хотя это и конкурентное преимущество перед регионами, в которых нет игорных зон. Но в целом потребность в отдыхе – гораздо шире, чем в игре. - В связи с "Курсом на Восток" губернатор Олег Кожемяко сказал, что Приморье станет (или уже стало) восточными воротами России. А кто поедет к нам? И куда поедем мы? - "Курс на Восток" - не только про туризм. И Олег Николаевич, когда делал такие заявления, имел в виду весь комплекс – в том числе грузооборот, морские порты, логистику, финансы, инвестиции. Что же касается туризма, то у нас есть традиционные туристические рынки. Это Китайская народная республика, Республика Корея и Япония. И мы сейчас фиксируем там устойчивый спрос на путешествия по Приморью. Китайские туристы (как и корейские) полностью никогда не исчезали – только в самые закрытые пандемийные месяцы. Но они были всегда. Сейчас мы возвращаемся к формату организованных групп из Китая. С Республикой Корея сложнее, потому что у нас нет прямого авиасообщения. Только паром. Мы сейчас ведем работу по расширению маршрутной сети авиасообщения с Китаем. В том числе с нашими ближайшими соседями – провинциями Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин для того, чтобы они смогли выступить хабами для аккумулирования турпотока со всего Китая и последнего этапа переброски до Владивостока и Приморского края. Раньше роль очень крупного авиахаба выполнял Сеул, и он ее до сих пор выполняет, но не принимает российские рейсы, поэтому теряет на этом. Мы понимаем, что это может быть выгодно китайским аэропортам, как транзитным пунктам для туристов из других стран. Спрос есть. Другое дело, что организация международного воздушного сообщения – дело непростое и, самое главное, небыстрое. Там процедуры согласования требуют и привлечения многих участников, и временной лаг, в котором происходят эти процедуры, немаленький. Сейчас работают рейсы в Пекин и Харбин, наземные пункты пропуска. Но мы надеемся на Далянь, на Чанчунь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

приморский край, олег кожемяко, россия, интервью