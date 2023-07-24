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Балицкий рекомендовал не съезжать с сухопутного коридора в Крым - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/koridor-1885943956.html
Балицкий рекомендовал не съезжать с сухопутного коридора в Крым
Балицкий рекомендовал не съезжать с сухопутного коридора в Крым - РИА Новости, 24.07.2023
Балицкий рекомендовал не съезжать с сухопутного коридора в Крым
Сухопутный маршрут в Крым по территории Запорожской области достаточно безопасен, но съезжать с него для посещения городов региона без острой необходимости не... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:16
2023-07-24T13:16
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
республика крым
чп на крымском мосту
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сухопутный маршрут в Крым по территории Запорожской области достаточно безопасен, но съезжать с него для посещения городов региона без острой необходимости не рекомендуется, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Особенно это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак - эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что это города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения. То есть с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно", - сказал он. Сам маршрут, проходящий по территории региона и ведущий в Крым, безопасен, заверил он. Балицкий также отметил, что на всем его протяжении работают волонтеры. "Следуйте по маршруту, напрямую ничего не угрожает, диверсионные группы, которые были, на сегодня локализованы, на маршруте следования стоит наша армия. Я могу сегодня сказать, что дорога достаточно безопасна", - добавил врио губернатора. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, республика крым, чп на крымском мосту, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий рекомендовал не съезжать с сухопутного коридора в Крым

Балицкий рекомендовал использующим сухопутный коридор в Крым не съезжать с него

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области
Сотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Сотрудники дорожно-строительной компании ремонтируют дорожное полотно в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сухопутный маршрут в Крым по территории Запорожской области достаточно безопасен, но съезжать с него для посещения городов региона без острой необходимости не рекомендуется, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Особенно это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак - эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что это города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения. То есть с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно", - сказал он.
Сам маршрут, проходящий по территории региона и ведущий в Крым, безопасен, заверил он. Балицкий также отметил, что на всем его протяжении работают волонтеры. "Следуйте по маршруту, напрямую ничего не угрожает, диверсионные группы, которые были, на сегодня локализованы, на маршруте следования стоит наша армия. Я могу сегодня сказать, что дорога достаточно безопасна", - добавил врио губернатора.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Крым - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Глава Минтранса ДНР рассказал о работе сухопутного коридора в Крым
21 июля, 09:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРеспублика КрымЧП на Крымском мостуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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