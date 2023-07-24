https://ria.ru/20230724/konsulstvo-1885858539.html

При взрыве в Одессе было повреждено консульство Греции, заявил Зеленский

При взрыве в Одессе было повреждено консульство Греции, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.07.2023

При взрыве в Одессе было повреждено консульство Греции, заявил Зеленский

Здание консульства Греции на Украине пострадало в результате удара РФ в районе Одессы, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T02:19

2023-07-24T02:19

2023-07-24T02:28

одесса

россия

китай

владимир зеленский

мария захарова

екатерина ii

вооруженные силы украины

юнеско

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Здание консульства Греции на Украине пострадало в результате удара РФ в районе Одессы, заявил Владимир Зеленский. В воскресенье в Минобороны России опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах. В Минобороны России отметили, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия. "Только за минувшую ночь в Одессе пострадало около 50 зданий, из них 25 памятников архитектуры... Также пострадало здание консульства Греции, и это уже второе консульство в Одессе", - сказал Зеленский во время вечернего выступления. МИД Китая 21 июля сообщил, что в генеральном консульстве КНР в Одессе 20 июля ударной волной от взрыва снесло часть стен и выбило окна. МИД РФ сообщил, что Россия и Китай условились продолжать тесное взаимодействие в свете информации об ущербе генконсульству КНР в Одессе, каналы связи работают бесперебойно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в воскресенье, что повреждения Спасо-Преображенского Собора находятся на совести Киева и "безграмотных" операторов ПВО, которых украинская армия располагает в жилых кварталах. Она обратила внимание на бездействие ЮНЕСКО, которая проигнорировала демонтаж киевскими властями в 2022 году памятника Екатерине II в Одессе, однако "сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя".Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил РИА Новости, что удары ВС РФ в районе Одессы - это прежде всего удары по спецслужбам западных стран, такие упреждающие удары предотвращают десятки терактов на в России.

https://ria.ru/20230723/raketa-1885800406.html

https://ria.ru/20230723/udar-1885847954.html

одесса

россия

китай

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одесса, россия, китай, владимир зеленский, мария захарова, екатерина ii, вооруженные силы украины, юнеско, в мире