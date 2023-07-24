https://ria.ru/20230724/konkurs-1886028693.html

Три города МО победили на Всероссийском конкурсе благоустройства городов

Три города МО победили на Всероссийском конкурсе благоустройства городов - РИА Новости, 24.07.2023

Три города МО победили на Всероссийском конкурсе благоустройства городов

Егорьевск, Хотьково и Кашира победили в VIII Всероссийском конкурсе благоустройства городов во Владивостоке, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:56

2023-07-24T18:56

2023-07-24T19:28

новости подмосковья

егорьевск

хотьково

кашира

михаил хайкин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Егорьевск, Хотьково и Кашира победили в VIII Всероссийском конкурсе благоустройства городов во Владивостоке, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Во Владивостоке подвели итоги VIII конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по инициативе президента (РФ, Владимира Путина - ред.) с 2018 года. Ежегодно свои заявки подают на него подмосковные муниципалитеты. И три из них выиграли в этом году. Егорьевск, Хотьково и Кашира стали в этом году победителями Всероссийского конкурса благоустройства городов. Таким образом, у региона уже 40 проектов-победителей. Общая сумма выделенных грантов - свыше 3 миллиардов рублей", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, победу в конкурсе одержали сквер "60 лет Победы" и пешеходная зона вдоль проспекта Ленина в Егорьевске среди номинантов в категории "Малые города" с населением от 50 до 100 тысяч человек. На реализацию проекта выделен грант в 100 миллионов рублей. "В категории "Малые города" с населением от 20 до 50 тысяч человек выиграл проект из Хотьково (Сергиево-Посадский городской округ) - благоустройство Центральной площади. Грант - 90 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе. Грант на 80 миллионов рублей получила Кашира, победившая в номинации "Историческое поселение". Теперь в городе планируется обустройство центральной улицы Советская в исторической части города и общественных территорий: сквера Краеведческого музея, Пушкинского сквера, Летнего сада и прилегающих участков улиц. "У нас три территории выиграли конкурс в этом году – Егорьевск, Хотьково и Кашира. Мы получаем в общей сложности 270 миллионов рублей на реализацию проектов. Еще две территории – в Истре и Дубне - были отмечены благодарственными письмами за качественную проработку. В настоящее время в Подмосковье реализованы уже 23 объекта, побеждавшие ранее в конкурсе", - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20230721/dolschiki-1885578441.html

егорьевск

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кашира

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

егорьевск, хотьково, кашира, михаил хайкин