https://ria.ru/20230724/konkurs-1886008373.html

Во всероссийском конкурсе проектов победили три города Челябинской области

Во всероссийском конкурсе проектов победили три города Челябинской области - РИА Новости, 24.07.2023

Во всероссийском конкурсе проектов победили три города Челябинской области

Три города Челябинской области – Миасс, Сатка и Троицк - стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах, города получат... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:26

2023-07-24T17:26

2023-07-24T17:59

челябинская область

алексей текслер

михаил мишустин

сатка

миасс

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл – РИА Новости. Три города Челябинской области – Миасс, Сатка и Троицк - стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах, города получат федеральные гранты в размере 105,2, 98,7 и 92,1 миллиона рублей соответственно каждый, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. "Миасс, Сатка и Троицк стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в 2023 году. Награждение победителей состоялось в рамках пленарной сессии Форума "Развитие малых городов и исторических поселений", который прошел во Владивостоке", - говорится в сообщении. По словам главы Челябинской области Алексея Текслера, это хороший результат системной работы. "Вы знаете, мы много раз этот вопрос обсуждали. Активное взаимодействие областного правительства, министерства строительства региона и муниципалитетов дало хороший результат, собственно, это лучший результат за все время проведения таких конкурсов для Челябинской области", – цитирует пресс-служба слова Текслера. По данным правительства региона, Миасс стал победителем конкурса с проектом благоустройства общественной территории — набережная "Золотой старт", на реализацию город получит федеральный грант в размере 105,28 млн рублей. Троицк - с проектом "Экологический парк "Троицкая крепость" на берегу реки Уй", размер федерального гранта составил 98,7 млн рублей, а также Сатка - с проектом "Благоустройство улицы Ленина "Галерея скверов" (федеральный грант 92,1 млн рублей). Челябинская область оказалась в числе лидеров по количеству выигранных федеральных грантов на регион. Срок реализации проектов – 2024-2025 годы, поясняется в сообщении. Кроме того, проекты Копейска, Кыштыма, Чебаркуля и Златоуста получили благодарственные письма Минстроя России, добавляет пресс-служба. Как отметил глава Миасского городского округа Егор Ковальчук, для реализации начального этапа проекта выделено финансирование в размере 105,2 млн рублей и уже в следующем году жители города увидят начало работ по преображению берега реки, а полностью оценить достоинства новой Набережной смогут в 2025 году. "Это наша общая победа. Благодарю каждого, кто принимал участие в доработке заявки, посещал проектные семинары, предлагал идеи и болел за наш проект. Особая благодарность Союзу промышленных предприятий "За развитие Миасса", АЗ "Урал", спорткомплексу "ЭкоТайм" и многим миасским предпринимателям за весомый вклад в разработку заявки", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков добавил, что всероссийский форум малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны" работает сегодня во Владивостоке. "Основной темой мероприятия стало развитие творческого и средового потенциала для роста экономики и населения страны. А главным событием форума стало подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, прошедшее сразу после ряда панельных дискуссий с участием экспертов федерального уровня и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Всего от Челябинской области было заявлено 14 проектов, победителями стали три из них, в том числе Сатка с проектом реконструкции улицы Ленина "Галерея скверов". Это наша большая общая победа", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20230721/master-1885447728.html

https://ria.ru/20230706/chelyabinsk-1882579701.html

сатка

миасс

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алексей текслер, михаил мишустин, сатка, миасс