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МИД переадресовал слова ООН об эскалации конфликта поставщикам Киева

МИД переадресовал слова ООН об эскалации конфликта поставщикам Киева - РИА Новости, 24.07.2023

МИД переадресовал слова ООН об эскалации конфликта поставщикам Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв ООН избегать эскалации конфликта в контексте ударов БПЛА по Москве, заявила в своем... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T22:17

2023-07-24T22:17

2023-07-24T22:18

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв ООН избегать эскалации конфликта в контексте ударов БПЛА по Москве, заявила в своем Telegram-канале, что эти слова адресованы поставляющим оружие киевским властям странам. Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация хочет, чтобы стороны конфликта на Украине избегали шагов, которые ведут к его эскалации. "Это призыв к тем, кто, заявляя о своей невовлеченности в конфликт, поставляет террористическому киевскому режиму оружие, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обеденным ураном. Секретариат ООН стесняется называть их, а мы нет: США, Британия, Франция, Германия и все НАТОвская ось зла", - написала Захарова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева. Позже движение по Комсомольскому проспекту также было полностью восстановлено. В МИД России также заявили, что действия Киева не имели никакого военного смысла.

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