Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/konflikt-1886043706.html
Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине
Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.07.2023
Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине, Анкара готова внести свою лепту в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:58
2023-07-24T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
анкара (провинция)
владимир зеленский
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810491519_0:0:783:440_1920x0_80_0_0_d49bd7c5ec159556c44fea789617d300.jpg
АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине, Анкара готова внести свою лепту в разрешение конфликта. Зеленский ранее посетил с визитом Стамбул. "Седьмого июля мы принимали у себя президента Украины, господина Зеленского, и обсудили с ним вопросы, стоящие на повестке дня. Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту", - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
украина
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810491519_0:0:733:550_1920x0_80_0_0_1798db548184087b6667800207f92fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, анкара (провинция), владимир зеленский, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Анкара (провинция), Владимир Зеленский, Зерновая сделка
Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине

Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине, Анкара готова внести свою лепту в разрешение конфликта.
Зеленский ранее посетил с визитом Стамбул.
"Седьмого июля мы принимали у себя президента Украины, господина Зеленского, и обсудили с ним вопросы, стоящие на повестке дня. Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту", - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Эрдоган спас НАТО. И подставил Украину
11 июля, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияАнкара (провинция)Владимир ЗеленскийЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала