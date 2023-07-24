https://ria.ru/20230724/konflikt-1886043706.html
Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине
Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.07.2023
Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине, Анкара готова внести свою лепту в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:58
2023-07-24T19:58
2023-07-24T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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анкара (провинция)
владимир зеленский
зерновая сделка
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АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине, Анкара готова внести свою лепту в разрешение конфликта. Зеленский ранее посетил с визитом Стамбул. "Седьмого июля мы принимали у себя президента Украины, господина Зеленского, и обсудили с ним вопросы, стоящие на повестке дня. Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту", - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
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в мире, украина, турция, анкара (провинция), владимир зеленский, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Анкара (провинция), Владимир Зеленский, Зерновая сделка
Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине
Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине