https://ria.ru/20230724/konflikt-1886043706.html

Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине

Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.07.2023

Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине, Анкара готова внести свою лепту в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:58

2023-07-24T19:58

2023-07-24T19:58

специальная военная операция на украине

в мире

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турция

анкара (провинция)

владимир зеленский

зерновая сделка

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АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине, Анкара готова внести свою лепту в разрешение конфликта. Зеленский ранее посетил с визитом Стамбул. "Седьмого июля мы принимали у себя президента Украины, господина Зеленского, и обсудили с ним вопросы, стоящие на повестке дня. Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту", - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

украина

турция

анкара (провинция)

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в мире, украина, турция, анкара (провинция), владимир зеленский, зерновая сделка