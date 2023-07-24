https://ria.ru/20230724/komitet-1886045823.html

Бастрыкин рассказал об аресте имущества обвиняемых в 2023 году

Бастрыкин рассказал об аресте имущества обвиняемых в 2023 году - РИА Новости, 24.07.2023

Бастрыкин рассказал об аресте имущества обвиняемых в 2023 году

Российские следователи Следственного комитета РФ добились возмещения потерпевшим гражданам и государству 50 миллиардов рублей в 2023 году, рассказал в интервью... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T20:10

2023-07-24T20:10

2023-07-24T20:10

происшествия

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские следователи Следственного комитета РФ добились возмещения потерпевшим гражданам и государству 50 миллиардов рублей в 2023 году, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Эффективно наши подразделения работали и в части возмещения причиненного ущерба – потерпевшим гражданам и государству компенсировано более 50 миллиардов рублей", - сказал он, отметив, что дополнительно арестовано имущество обвиняемых на 38 миллиардов рублей, а в суды направлено почти 39,5 тысячи уголовных дел - на три процента больше, чем годом ранее.Он добавил, что СК РФ во взаимодействии с ФСБ и МВД России удалось добиться раскрываемости убийств в 99%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего – 99,9%, изнасилований – 99,9%.Бастрыкин также подчеркнул, что сейчас в условиях изменившейся международной обстановки и проведения специальной военной операции, фиксация преступлений киевского режима – одно из важнейших направлений деятельности. "При этом не стоит на месте и преступность, злоумышленники, в том числе и из-за рубежа, находят все новые формы обмана граждан, например в IT-сфере", - отметил он."Мы постоянно анализируем криминогенную обстановку, принимаем организационные решения, позволяющие добиваться положительной динамики по приоритетным направлениям деятельности, демонстрируя неотвратимость наказания за нарушение закона", - добавил глава СК.

https://ria.ru/20230624/narusheniya-1880179158.html

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происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)