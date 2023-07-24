https://ria.ru/20230724/komitet-1886045823.html
Бастрыкин рассказал об аресте имущества обвиняемых в 2023 году
Бастрыкин рассказал об аресте имущества обвиняемых в 2023 году - РИА Новости, 24.07.2023
Бастрыкин рассказал об аресте имущества обвиняемых в 2023 году
Российские следователи Следственного комитета РФ добились возмещения потерпевшим гражданам и государству 50 миллиардов рублей в 2023 году, рассказал в интервью... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:10
2023-07-24T20:10
2023-07-24T20:10
происшествия
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские следователи Следственного комитета РФ добились возмещения потерпевшим гражданам и государству 50 миллиардов рублей в 2023 году, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Эффективно наши подразделения работали и в части возмещения причиненного ущерба – потерпевшим гражданам и государству компенсировано более 50 миллиардов рублей", - сказал он, отметив, что дополнительно арестовано имущество обвиняемых на 38 миллиардов рублей, а в суды направлено почти 39,5 тысячи уголовных дел - на три процента больше, чем годом ранее.Он добавил, что СК РФ во взаимодействии с ФСБ и МВД России удалось добиться раскрываемости убийств в 99%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего – 99,9%, изнасилований – 99,9%.Бастрыкин также подчеркнул, что сейчас в условиях изменившейся международной обстановки и проведения специальной военной операции, фиксация преступлений киевского режима – одно из важнейших направлений деятельности. "При этом не стоит на месте и преступность, злоумышленники, в том числе и из-за рубежа, находят все новые формы обмана граждан, например в IT-сфере", - отметил он."Мы постоянно анализируем криминогенную обстановку, принимаем организационные решения, позволяющие добиваться положительной динамики по приоритетным направлениям деятельности, демонстрируя неотвратимость наказания за нарушение закона", - добавил глава СК.
https://ria.ru/20230624/narusheniya-1880179158.html
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происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бастрыкин рассказал об аресте имущества обвиняемых в 2023 году
Бастрыкин: СК арестовал имущество обвиняемых на 38 миллиардов рублей в 2023 году
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские следователи Следственного комитета РФ добились возмещения потерпевшим гражданам и государству 50 миллиардов рублей в 2023 году, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Эффективно наши подразделения работали и в части возмещения причиненного ущерба – потерпевшим гражданам и государству компенсировано более 50 миллиардов рублей", - сказал он, отметив, что дополнительно арестовано имущество обвиняемых на 38 миллиардов рублей, а в суды направлено почти 39,5 тысячи уголовных дел - на три процента больше, чем годом ранее.
Он добавил, что СК РФ во взаимодействии с ФСБ
и МВД России удалось добиться раскрываемости убийств в 99%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего – 99,9%, изнасилований – 99,9%.
Бастрыкин также подчеркнул, что сейчас в условиях изменившейся международной обстановки и проведения специальной военной операции, фиксация преступлений киевского режима – одно из важнейших направлений деятельности. "При этом не стоит на месте и преступность, злоумышленники, в том числе и из-за рубежа, находят все новые формы обмана граждан, например в IT-сфере", - отметил он.
"Мы постоянно анализируем криминогенную обстановку, принимаем организационные решения, позволяющие добиваться положительной динамики по приоритетным направлениям деятельности, демонстрируя неотвратимость наказания за нарушение закона", - добавил глава СК.
Бастрыкин поручил СК оперативно реагировать на возможные нарушения военных