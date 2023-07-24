https://ria.ru/20230724/kofe-1885856225.html

Эксперт посоветовал отказаться от кофе навынос

Эксперт посоветовал отказаться от кофе навынос - РИА Новости, 24.07.2023

Эксперт посоветовал отказаться от кофе навынос

Привычка покупать кофе навынос может негативно повлиять на пищевое поведение, предупредил автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов. В интервью... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T02:10

2023-07-24T02:10

2023-07-24T02:10

общество

сергей малоземов

здоровье - общество

кофе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728280303_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_ce66ce01d9c87b03ce0da11f1838caf8.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Привычка покупать кофе навынос может негативно повлиять на пищевое поведение, предупредил автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов. В интервью радио Sputnik он объяснил, чем плох формат "с собой".Культура употребления кофе, купленного навынос, не соответствует принципам здорового, сбалансированного питания, считает Малоземов. В частности, пристрастие к напитку в одноразовом стаканчике может влиять на пищевое поведение и подталкивать человека к незапланированным перекусам, полагает он."У многих людей есть реакция выделения желудочного сока на употребление кофе. Если где-то между завтраком и обедом выпить кофе, можно ощутить такой голод, что не получится удержаться от перекуса, и перекус этот вряд ли окажется здоровым", – сказал Малоземов.Кофейные напитки, продаваемые в формате "с собой", часто содержат избыточное количество сахара, продолжил эксперт. Злоупотребление сладким может негативно отразиться и на здоровье, и на фигуре, напомнил он."Анализ, проведенный несколько лет назад в Великобритании, показал, что в одном из видов раф-кофе было чуть ли не 18 чайных ложек сахара на полулитровый стакан. Мы не замечаем этого, потому что в растворенном виде сахар поглощается гораздо проще", – пояснил Сергей Малоземов.Наконец, кофе навынос обычно продается в одноразовых стаканчиках с пластиковыми крышками. Исследования показали, что напитки, которые мы пьем из подобной посуды, содержат большое количество микрочастиц пластика, предупредил эксперт. Воздействие этих элементов на организм пока не изучено, но потенциально оно может оказаться опасным, добавил он."Микрочастицы полимеров обнаруживаются в самых потаенных частях организма, и в культурах клеток исследователям было видно, что он (пластик, – ред.) негативно влияет на биохимические процессы и потенциально может быть причиной разных заболеваний. Пока вредное воздействие этих микрочастиц на организм не зафиксировано, но мы не знаем, не выяснится ли что-то страшное в дальнейшем", – отметил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.Эксперт рекомендует пить кофе из обычной посуды, причем после основного приема пищи и с минимальным количеством сахара.

https://ria.ru/20230620/kofe-1879262671.html

https://ria.ru/20230523/vrach-1873526586.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, сергей малоземов, здоровье - общество, кофе